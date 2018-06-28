Новый кампейн Moschino: Жаклин Кеннеди, пришельцы и проблема мигрантов 

В сети начинают появляться промо к осенне-зимним коллекциям, и они — зеркало общественных и политических проблем. Джереми Скотт, сделавший вещи в стиле Жаклин Кеннеди и выпустивший на подиум в прямом смысле инопланетных моделей, повторил образы для сезонной фотосессии марки Moschino. Кадры с Кайей Гербер, Джиджи Хадид, Су Джу, Рианной ван Ромпей и Витторией Черетти дизайнер подписал «Illegal Alien» («Нелегальный пришелец»), чем вызвал массу критики от Instagram-подписчиков: «Сказочный идиот», «Ты действительно это так назвал?», «И это с учетом происходящей в Штатах ситуации?».
Чуть позже Джереми оправдался: «Вся концепция кампании сосредоточена на том, чтобы обратить внимание на жесткую позицию администрации США в отношении „нелегальных пришельцев“. Я раскрасил моделей на показе и в кампании, чтобы вызвать дискуссию — что же такое „пришелец“. Они оранжевые, желтые, зеленые? Нет, они — наши друзья, соседи, коллеги, родственники и люди, которых мы любим».