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Пышная юбка с тремя оборками
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Пышная юбка с тремя оборками 

BurdaStyle.ru 43 минуты назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
Три разноцветных лоскута ткани (лучше всего подойдут тонкие ткани: шёлк, батист, вискоза); Эластичная лента; Английская булавка; Иголка и нитки для шитья; Сантиметровая лента
Этот проект рассчитан на малышку возрастом 1 годик. Ширина лоскутов ткани для оборок юбки будут зависеть от обхвата талии, а длина от роста.
Шаг 1  Снимите мерки с малышки — обхват талии и общую длину юбки.
Шаг 2  В зависимости от плотности ткани, величину ОТ умножьте на 2 или на 3 — это будет длина оборки.
Общую длину юбки (нижняя оборка) поделите пополам — получите ширину средней оборки. Соответственно верхняя (третья) оборка будет короче средней в два раза.
Вы можете выбрать ширину оборок на своё усмотрение.
Шаг 3  Выкроите детали юбки с припусками — 1 см, на подгибку низа — 4 см.
Шаг 4  На каждой оборке выполните подгибку низа.
Шаг 5  Сложите детали юбки поверх друг друга лицевой стороной вверх.
Для надежности конструкции можно сколоть все три слоя и обработать верхний срез на оверлоке или зигзагообразной строчкой.
Шаг 6  Верхний срез юбки отверните на изнаночную сторону. Приколите портновскими булавками или наметайте. Прострочите.
Шаг 7  В отверстие подгибки верхнего среза юбки с помощью английской булавки проденьте эластичную ленту.
Стяните эластичную ленту до длины равной обхвату талии малышки и закрепите по краям портновскими булавками.
Шаг 8  Сложите юбку лицевой стороной внутрь, совместив боковые срезы.
Сколите портновскими булавками или сметайте.
Стачайте юбку по боковому шву, прихватывая эластичную ленту.
Юбчонка для малышки готова!
Источник и иллюстрации: crazylittleprojects.com
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