Пышная юбка с тремя оборками

Вам потребуется:

Три разноцветных лоскута ткани (лучше всего подойдут тонкие ткани: шёлк, батист, вискоза); Эластичная лента; Английская булавка; Иголка и нитки для шитья; Сантиметровая лента

Этот проект рассчитан на малышку возрастом 1 годик. Ширина лоскутов ткани для оборок юбки будут зависеть от обхвата талии, а длина от роста.

Шаг 1 Снимите мерки с малышки — обхват талии и общую длину юбки.

Шаг 2 В зависимости от плотности ткани, величину ОТ умножьте на 2 или на 3 — это будет длина оборки.

Общую длину юбки (нижняя оборка) поделите пополам — получите ширину средней оборки. Соответственно верхняя (третья) оборка будет короче средней в два раза.

Вы можете выбрать ширину оборок на своё усмотрение.

Шаг 3 Выкроите детали юбки с припусками — 1 см, на подгибку низа — 4 см.

Шаг 4 На каждой оборке выполните подгибку низа.

Шаг 5 Сложите детали юбки поверх друг друга лицевой стороной вверх.

Для надежности конструкции можно сколоть все три слоя и обработать верхний срез на оверлоке или зигзагообразной строчкой.

Шаг 6 Верхний срез юбки отверните на изнаночную сторону. Приколите портновскими булавками или наметайте. Прострочите.

Шаг 7 В отверстие подгибки верхнего среза юбки с помощью английской булавки проденьте эластичную ленту.

Стяните эластичную ленту до длины равной обхвату талии малышки и закрепите по краям портновскими булавками.

Шаг 8 Сложите юбку лицевой стороной внутрь, совместив боковые срезы.

Сколите портновскими булавками или сметайте.

Стачайте юбку по боковому шву, прихватывая эластичную ленту.

Юбчонка для малышки готова!

Источник и иллюстрации: crazylittleprojects.com