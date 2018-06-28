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Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа украсили обложку LOVE Magazine
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Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа украсили обложку LOVE Magazine 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Британский независимый журнал LOVE Magazine представил новый осенне-зимний номер. Напомним, издание выходит два раза в год, поэтому очередной выпуск выходит практически накануне сезонных Недель моды.
Главными героинями юбилейного, двадцатого номера LOVE, стали топ-модели Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа. Над откровенными снимками работал известный фото-дуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. На обложке звезды подиума запечатлены в головных уборах от знаменитого английского шляпника Стивена Джонса. В продажу издание поступит 6 августа.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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