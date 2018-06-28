Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа украсили обложку LOVE Magazine 

Британский независимый журнал LOVE Magazine представил новый осенне-зимний номер. Напомним, издание выходит два раза в год, поэтому очередной выпуск выходит практически накануне сезонных Недель моды.
Главными героинями юбилейного, двадцатого номера LOVE, стали топ-модели Наоми Кэмпбелл и Адвоа Абоа. Над откровенными снимками работал известный фото-дуэт Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. На обложке звезды подиума запечатлены в головных уборах от знаменитого английского шляпника Стивена Джонса. В продажу издание поступит 6 августа.