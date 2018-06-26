«Ассоциации-2018»: императорский гардероб, сказки Ганса Христиана Андерсена и шоу фехтовальщиков

В Царском селе состоялось самое красивое событие года — юбилейный сезон «Ассоциаций» с коллекциями от ведущих дизайнеров Петербурга: Татьяны Парфеновой , Лилии Киселенко, Яниса Чамалиди, Стаса Лопаткина и Леонида Алексеева . На этот раз темой проекта стала «Власть красоты. Императорская мода»: участники показали, как тот или иной венценосный владелец царскосельской резиденции влиял на российский стиль. Рассказываем, что получилось в итоге долгих дизайнерских размышлений и кутюрной работы.

Татьяна Парфенова

Коллекцию, посвященную сразу трем монархам, Татьяна Парфенова представила в разных локациях. Во Фрейлинском садике, где разместились пластмассовый конь и музыканты группы angelic milk, парни в белых фраках с цветочными вышивками рассказывали о реформах Екатерины II. На Парадную лестницу Екатерининского дворца вышла сама Елизавета II со своими фрейлинами в шелковых живописных (в прямом смысле слова) нарядах. А в пейзажной части парка прогуливались дочери Николая II — в мрачных минималистичных платьях, дополненных смоки-айзом и широкополыми шляпами. «Елизавета Петровна — это диктатура моды, и эта мода была прекрасна. Екатерина II — век просвещения. А время Николая II мы решили для себя описать фразой „как будто ничего не было“», — объясняла Татьяна Валентиновна за несколько дней до шоу.

После показа кутюрные платья (арт-объекты!) с нарисованными на них обезьянами, кошками, птицами, пажами и ангелами Сикстинской мадонны Рафаэля отправятся в бутик Tatyana Parfionova на Невском проспекте. Там же окажутся и разноцветные сумки-почтальонки, которые гости «Ассоциаций» уже называли главными it-bags этого лета.

Лилия Киселенко

Настоящим открытием десятых «Ассоциаций» стала коллекция Лилии Киселенко: после множества тотал-блэк образов дизайнер сделала цветную одежду. Каракулевые мундиры, костюмы из золотой парчи, юбки с кринолином и платья с вышитыми бутонами стали экипировкой для танцовщиков «Анжолини», превратившихся в Петра I, Екатерину I и их императорскую свиту. «На „Ассоциациях“ мы всегда делаем номер, а не дефиле: в этот раз — кусок барочного балета про то, как царь строил корабли и возводил город, и какая женщина поддерживала его в нелегком деле», — рассказывала Лилия.

Перфоманс, как и в прошлом году, прошел в павильоне «Адмиралтейство» под партии ансамбля Андрея Решетина . Музыканты тоже получили одежду из царского гардероба — брюки свободного кроя, кардиганы с завязками и жакеты, скрепленные сотней булавок, из которых Лилия также делает браслеты и авангардные колье.

Янис Чамалиди

Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» не стал кардинально менять эстетику своего бренда — наряды, созданные специально для юбилея проекта, во многом повторяли апрельскую коллекцию Ianis Chamalidy. Дизайнер продолжает работать не с дизайном вещей, а с их технологиями, переплетая эту концепцию с любыми заданными референсами: новые функциональные туники, белые платья с воротниками-стойками, деконструированные оверсайз-рубашки, «вечерние» теплые пуховики и минималистичные (готические!) кокошники стали посвящением эпохе императора Николая I.

«Все знают, что я люблю современную одежду, которая не мнется, легко кладется в чемодан и подходит для быстрых путешествий, а во время Николая I как раз изменилась скорость жизни — женщины стали передвигаться на поездах и бывать в разных городах России. В моей коллекции для проекта проработана эта тема, а также уделяется внимание образу северной красоты. Прямо как у Пушкина: «Бледнолица, черноброва, нрава тонкого такого»», — объяснял Янис.

Стас Лопаткин

Преимущество «Ассоциаций» в естественном сет-дизайне: организатором шоу не нужно думать над декорациями — в их роли выступают роскошные дворцово-парковые ансамбли. Стас Лопаткин, к примеру, показал коллекцию у Павильона «Грот» с выходом к большому зеркальному озеру: именно оттуда приплыл на бумажном кораблике Оловянный солдатик, намекнувший на тему еще одного показа «Ассоциаций». «Я выбрал личность Марии Федоровны Датской, которая мне близка своей сложной судьбой: потеряв все — первого жениха, сына и внуков, она осталась жизнелюбивой и верной традициям, — рассказывал дизайнер. — Именно она привезла из родной Дании сказки Ганса Христиана Андерсена, которые мы и наши дети прекрасно знаем, — они стали ведущей частью моей коллекции, получившей воплощение в принтах и нашивках».

«Дворовый петух» разместился на фате от кружевного свадебного платья, крапива из «Диких лебедей» — на кутюрных белоснежных свитшотах, перья от «Гадкого утенка» — на мужских головных уборах, а портрет «Русалочки» — на джинсовых платьях и жакетах с короткими рукавами. За осовременивание сказок отвечал стайлинг «конверсами», кросс-боди и позолоченными цепями — в таком виде модели были похожи не на персонажей Ганса Христиана Андерсена, а на Трэвиса Скотта , A$AP Rocky и других голливудских трендсеттеров.

Леонид Алексеев

Самому молодому участнику «Ассоциаций» (он участвует в проекте только в третий раз) Леониду Алексееву удалось переложить царскую стилистику на повседневную одежду. Мундиры, камзолы и коронационные платья путем деконструирования и заимствования элементов превратились в позолоченные бомберы, удлиненные олимпийки и отличные спортивные костюмы. Мы не сомневаемся, именно так бы и выглядел Александр I, живя он в эпоху новой Холодной войны, вейперов и блокировки «Телеграмма». А защищали бы его от современных участей фехтовальщики, которые дефилировали на Центральной аллее вместе с профессиональными моделями.

Финальный показ

В этом году ГМЗ «Царское село» вернулся к общему показу дизайнеров для широкой публики — последние годы он был закрытым и проходил в Большом зале Екатерининского дворца. После перфомансов в разных локациях парка коллекции Татьяны Парфеновой, Лилии Киселенко, Яниса Чамалиди, Стаса Лопаткина и Леонида Алексеева объединились на подиуме между Зеркальными прудами, по которым плавали лодки с императорскими портретами на парусах. Невероятное шоу (мы не преувеличиваем!) завершилось залпом фейерверков, раскрасивших небо в цвета кутюрных коллекций — такой подарок гостям организаторы «Ассоциаций» сделали в честь десятого показа и столетнего юбилея ГМЗ «Царское село».

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