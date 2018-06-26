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M. A. C и Покрас Лампас опубликовали съемку совместной коллекции
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M. A. C и Покрас Лампас опубликовали съемку совместной коллекции 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый успешный каллиграф Новой России Покрас Лампас выпустил арт-объекты, доступные каждому. Теперь его авторская работа украшает упаковки лимитированной коллекции помад от M. A. C в оттенках Ruby Woo (красный матовый), Please me (приглушенный розовый), Velvet Teddy (нейтральный) и Mehr (темно-розовый). Для анонсирования официального релиза коллаборации Покрас расписал тело участницы международного сезона «Топ-модели по-русски» Элены Саратцевой, продолжив свой боди-арт проект «Calligraphy on Girls». Выбранные им цвета и орнамент полностью повторили дизайн упаковки.
Помады с каллиграфией от Покраса Лампаса уже можно купить: они продаются в магазинах M. A. C и на сайте косметического бренда по цене в 1480 рублей.
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