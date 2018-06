M. A. C и Покрас Лампас опубликовали съемку совместной коллекции

Лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и самый успешный каллиграф Новой России Покрас Лампас выпустил арт-объекты, доступные каждому. Теперь его авторская работа украшает упаковки лимитированной коллекции помад от M. A. C в оттенках Ruby Woo (красный матовый), Please me (приглушенный розовый), Velvet Teddy (нейтральный) и Mehr (темно-розовый). Для анонсирования официального релиза коллаборации Покрас расписал тело участницы международного сезона «Топ-модели по-русски» Элены Саратцевой, продолжив свой боди-арт проект «Calligraphy on Girls». Выбранные им цвета и орнамент полностью повторили дизайн упаковки.

Помады с каллиграфией от Покраса Лампаса уже можно купить: они продаются в магазинах M. A. C и на сайте косметического бренда по цене в 1480 рублей.