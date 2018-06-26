Выбор редактора: 5 классных блесков для губ на лето

Идеальный «бледно-розовый оттенок под smoky eyes, универсальный нюд, средство, превращающее губы в сочные ягоды, и еще два любимых блеска из косметички старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Блеск для губ Lip Lustre, оттенок Hall of Fame, Charlotte Tilbury

Помните время, когда бледные губы были пределом мечтаний? В ход шло все — и тональный крем, и консилер, и белые помады, напоминающие канцелярский штрих. Сейчас так делать не стоит, но насыщенные smoky eyes или широкие черные стрелки все же требуют минимального акцента на губы, поэтому прозрачные нюдовые блески — наше все.

Оттенок Hall of Fame от британского бренда Charlotte Tilbury — то, что доктор прописал: не слишком розовый, в меру бледный, но не „плоский“. Консистенция понравится тем, кто любит стойкие средства — волосы на ветру, конечно, прилипнут, но зато блеск не останется на чашке с кофе и даже переживет перекус. Мне нравится и то, что ложится он не густым глянцевым слоем — тонкий аппликатор позволяет придать губам легкий блеск, но если хотите „жидкого стекла“, смело наслаивайте.

Кстати, средство не только визуально увеличивает объем губ, но и ухаживает за кожей — бренд не поскупился на экстракт лотоса. Этот природный антиоксидант увлажняет, защищает и успокаивает кожу губ — прощайте, ненавистные шелушения!

Цена: 3 168 руб.

Блеск для губ Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, Fenty Beauty

В 2013 году Рианна выпустила линию косметики совместно с брендом M. A. C, затем последовало несколько коллабораций с Puma, но певица решила не останавливаться на достигнутом. И в конце прошлого года мы уже любовались фотографиями „аппетитных“ хайлайтеров в нежно-розовых тюбиках, мини-кистей и — конечно же — универсального блеска для губ Gloss Bomb от марки Fenty Beauty. Последний я сразу захотела добавить в свою коллекцию, отправив бьюти-десанта в Нью-Йорк. Старания были не напрасны — ответственно заявляю, что это лучшее, что случалось с моими губами за всю жизнь!

Во-первых, блеск пахнет печеньем. Но даже если вы не „повернуты“ на сладостях, как я, вам точно понравится универсальный оттенок — Рианна специально подбирала тон так, чтобы он подошел любому цвету кожи. На моих губах это едва заметный, полупрозрачный теплый нюд с легким шиммером — как сейчас принято говорить: мои губы, только лучше. Именно поэтому блеск сочетается с любым макияжем — хоть радугу на глазах нарисуйте.

Сама певица призналась: „С Gloss Bomb вам точно захочется целоваться“. Не знаю, насчет поцелуев, но губы чувствуют себя отлично — увеличиваются в объеме за счет мелкого глиттера, вкусно пахнут и, в целом, выглядят ухоженными. А еще это самый нелипкий блеск на моей памяти — не удивляйтесь, если будете везде носить его с собой и обновлять по десять раз на дню. P. S. : Я именно так и делаю.

Цена: по запросу

Блеск для губ Rouge Coco Gloss, оттенок Poppea, Chanel

Главному редактору BeautyHack Карине Андреевой блески Rouge Coco заменили бальзам для губ — а все потому что в составе есть натуральные воски: жожоба, подсолнечника и мимозы. Вдохновляюсь ее примером и использую арбузно-розовый Poppea в самых тяжелых случаях — после термоядерных матовых помад или иссушающих солнечных ванн.

Это уже не нюд, а вполне себе ягода-малина на губах — добавляю к блеску карандаш для бровей на тон темнее и подчеркиваю „яблочки“ щек тинтом от Becca. А в дни, когда забываю взять тинт с собой, наношу Rouge Coco прямо на скулы — получаются румяна и хайлайтер одновременно. Нежно люблю и массивный аппликатор, с которым не нужно аккуратно прорисовывать линии. Пара движений во время „кросса“ от метро до офиса — и губки-ягодки готовы. А за то, что к блеску не липнет пух, мошки и только что накрученные кудряшки, ему отдельное спасибо.

Цена: 1 499 руб.

Блеск для губ с подсветкой Signature Colour, оттенок Popsicle, Artistry

Да-да, вам не показалось — этот блеск для губ действительно светится, стоит только открутить крышечку. Эта маленькая, но очень полезная деталь меня покорила: я сразу же попробовала нанести блеск в кромешной темноте — получилось идеально! Вспомнила все случаи, когда приходилось подправлять макияж в такси и сразу положила блеск в косметичку.

Чуть меньше полугода назад Artistry (косметический бренд от всем известного Amway) выпустил лимитированную коллекцию, посвященную леденцам — в нее вошли и обновленные блески с трехслойной структурой, которая придает эффект многогранного цвета. Popsicle мне сразу напомнил закат в Малибу или апельсиновое желе, но самое главное, — на губах блеск напоминает увлажняющий бальзам, не вызывает дискомфорта и не превращается со временем в клей ПВА. Усиленно борюсь с желанием смешать в тюбике все три цвета, но это и не нужно, — на губах получается насыщенный коралловый оттенок с едва заметным шиммером. Поступаю просто: сочетаю яркий блеск с полным отсутствием макияжа, белой футболкой и голубыми джинсами.

Цена: 1 980 руб.

Блеск для губ Hi-Fi Shine, оттенок Jawbreaker, Urban Decay

Не так давно марка Urban Decay выпустила коллекцию блесков на любой вкус — из 20 оттенков и четырех видов текстур сложно не выбрать своего „любимчика“. И я, любитель всего нежно-розового и практически незаметного, отдала предпочтение кричащему фиолетовому оттенку Jawbreaker — а кричит он: „Лето в самом разгаре, отправляйся скорее на фестиваль!“. В дни, когда хочу сделать макияж „поспокойнее“, наношу Hi-Fi Shine в один слой, а если душа просит праздника — в два или три (в этом случае на губах получится тот же цвет, что и в тюбике).

Блеск заключен в футуристичный вытянутый флакон и пахнет мятными пряниками — в составе есть масло перечной мяты, придающее губам объем, и витамин Е. Причем от мяты не будет дискомфорта — вы почувствуете не пощипывание, а легкий холодок, как будто на губах зубная паста.

Отдельный абзац посвящаю стойкости — несмотря на сложный оттенок, блеск не размазывается и не затекает в мелкие морщинки. Консистенция больше напоминает жидкое желе, нежели масло, поэтому блеск честно и стойко держится в течении шести часов.

Цена: 1 660 руб.