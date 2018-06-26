Трусики нежелательны: Многолетний тренд ковровых дорожек теперь на улицах города

Чем жарче лето, тем более откровенны наряды девушек, то ли от жары, то ли от сознания того, что совсем скоро придется кутаться в теплые одежды, и скрывать каждый миллиметр своего тела. И как обычно ведется, модные тренды задаются звездами на ковровых дорожках и в повседневной жизни, поэтому совсем скоро на улицах города можно будет увидеть наряды, которые предпочитают самые известные представительницы слабого пола. Трусики нежелательны: Многолетний тренд ковровых дорожек теперь на улицах городаНе так давно мы писали о том, что на ковровых дорожках вот уже несколько лет держится тренд высоких разрезов. Теперь, все то же самое, но уже на улицах города, без особой привязки к громким событиям. Иинтересно, появятся ли подобные наряды на улицах Москвы, и как скоро?

Дуа Липа Дуа Липа недавно появилась на публике в легком игривом, и в то же время откровенном платье в горошек. И даже бантики не спасли дело, все внимание было направлено на высоки разрез и отсутствие белья.

Белла Хадид Модель очень любит откровенные наряды, и мы уже не раз об этом писали, но в этот раз все вышло за границы ковровых дорожек, и вот она вновь в откровенном образе. На ней не платье, шорты, наверно именно поэтому белье здесь неуместно.

Эмили Ратажковски Известная модель, не так чтобы любит носить одежду. Она все больше предпочитает ее не носить, тому подтверждение многочисленные фотографии в ее Инстаграме. Поэтому не так и странно видеть ее в платье с высоким разрезом.