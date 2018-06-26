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Что такое кринолин?
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Что такое кринолин? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Слово «кринолин» происходит от crinis (от лат. «волос») и lin («лен»). Это жесткий каркас, на котором держится верхняя юбка.
Только представьте, что приходилось выдерживать модницам XVIII–XIX веков! Юбкам из плотных накрахмаленных тканей придавали нужную форму с помощью обручей из тростника, китового уса, конского волоса, стальных полос и пружин. Под кринолин надевали утягивающий талию корсет и несколько нижних юбок. А чтобы каркас было не слишком заметно, сверху нужна была еще пара юбок, а лишь затем верхняя, парадная, с кружевами и оборками.
Понятное дело, пользоваться этим изобретением нужно было уметь — дамы даже посещали специальные курсы, на которых учили правильно садиться в кринолине. Ведь даже домашняя одежда не была избавлена от этих жестких обручей. Кринолины использовали и для детской одежды.
Юбки на кринолине позволяли создать модный силуэт перевернутой рюмочки, а еще обеспечить необходимое для соблюдения строгих правил приличия личное пространство (попробуй подойди к даме слишком близко, когда вокруг нее метровая стальная клетка). Модницы в кринолине автоматически становились неторопливыми и недоступными — идеал женской красоты того времени!
Вместе с тем это было и довольно опасное сооружение: подолом широкого платья легко было снести дорогую вазу, задцепить горящую свечу, застрять в двери экипажа. А при падении юбка выворачивалась в обратную сторону (кстати, именно поэтому в моду вошли длинные дамские панталоны).
Впрочем, известна и другая история, со счастливым концом — когда кринолин со множеством нижних юбок спарусил и спас жизнь молодой леди, которая спрыгнула с моста из-за несчастной любви. Но… осталась жива благодаря юбке-парашюту и прожила потом долгую жизнь.
С конца XIX века объем кринолина становился все меньше, пышные силуэты постепенно вышли из моды. Сегодня кринолин широко используется лишь в свадебной моде. Его изготавливают из невесомого и прочного нейлона, лески, пластика или тонкой проволоки, что делает конструкцию легкой и эластичной.
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