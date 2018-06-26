Просто космос! Синяя Хадид и красная Гербер снялись для Moschino в роли инопланетянок из фантастики 1960-х

16-летняя Кайя Гербер и 23-летняя Джиджи Хадид снялись в новой «инопланетной» рекламной кампании Moschino. Как и презентация осенне-зимней коллекции главного дизайнера бренда Джереми Скотта , представленная в феврале этого года, новая кампания выдержана в эстетике 1960-х, а модели напоминают сексуальных инопланетянок с обложек фантастических книг — Джиджи достался светло-синий цвет кожи, а Кайе — морковно-красный. Оказывается, для Скотта это не только модное, но и политическое высказывание. — написал Джереми Скотт в Instagram. А как тебе его новая кампания? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram