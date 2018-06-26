Просто космос! Синяя Хадид и красная Гербер снялись для Moschino в роли инопланетянок из фантастики 1960-х 

16-летняя Кайя Гербер и 23-летняя Джиджи Хадид снялись в новой «инопланетной» рекламной кампании Moschino.
Как и презентация осенне-зимней коллекции главного дизайнера бренда Джереми Скотта, представленная в феврале этого года, новая кампания выдержана в эстетике 1960-х, а модели напоминают сексуальных инопланетянок с обложек фантастических книг — Джиджи достался светло-синий цвет кожи, а Кайе — морковно-красный. Оказывается, для Скотта это не только модное, но и политическое высказывание.
— написал Джереми Скотт в Instagram. А как тебе его новая кампания?
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Фото:Instagram