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Гвинет Пэлтроу заказала свадебное платье у Valentino?
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Гвинет Пэлтроу заказала свадебное платье у Valentino? 

Sunmag 35 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Этим летом у Гвинет Пэлтроу много дел. И даже свой мини-отпуск на яхте она проводит с пользой. Актриса отправилась на Капри, где провела время в компании своего будущего супруга продюсера Брэда Фэлчака, дизайнера Валентино Гаравани и его бизнес-партнера. И хотя вполне может быть, что Гвинет случайно встретила основателя модного дома Valentino на итальянском курорте, мы склонны верить, что она специально прилетела на остров, чтобы обсудить с дизайнером… свадебное платье.
Конечно, Валентино уже давно отошел от дел, но актриса вполне могла обратиться к легенде мира моды за советом или «выпросить» у него одно из винтажных платьев для своего «большого дня».
Пэлтроу и Фэлчак объявили о помолвке в начале этого года и отметили это событие в апреле, пригласив на вечеринку друзей, среди которых Деми Мур, Риз Уизерспун, Стивен Спилберг, Лив Тайлер и Кейт Хадсон. После актриса устроила девичник в Мексике, на который позвала Камерон Диаз, Николь Ричи, Рэйчел Зое и других звездных подруг.
И хотя дата свадьбы еще неизвестна, в начале мая 45-летняя актриса говорила, что ее дети от брака с Крисом Мартином, 14-летняя дочь Эппл и 12 летний сын Мозес, «очень ждут этого большого события». «Они в предвкушении. Мы все очень счастливы, надо сказать», — поделилась актриса в эфире шоу Good Morning America.
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