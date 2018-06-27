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Высокие разрезы и дерзкие мини: звезды, которые любят демонстрировать ноги
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Высокие разрезы и дерзкие мини: звезды, которые любят демонстрировать ноги 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Наступило долгожданное лето, а это значит можно носить короткие юбки и шорты и демонстрировать всем свои ноги. Пусть эти знаменитости, которые любят дерзкие мини и высокие разрезы, вдохновят вас при выборе нарядов. Даже если ваши ваши ноги не так идеальны, как у звезд, — не стесняйтесь.
Дженнифер Лопес любит демонстрировать на красных дорожках все лучшее сразу — и грудь в глубоком декольте, и ноги в дерзком мини. На сцене 48-летняя летняя певица позволяет себе еще более смелые эксперименты.
Холли Берри, которая этим летом отметит 52-летие, не ограничивает себя при выборе нарядов и регулярно появлется на публике в очень коротких платьях и юбках, демонстрируя стройные ноги и шикарную фигуру.
Если стесняетесь носить мини, выбирайте летящие воздушные юбки с высокими разрезами. Показать себя во всей красе в них можно не менее эффектно. Например так, как это сделала Полина Гагарина на премии МУЗ-ТВ.
Больше фото звезд с в дерзких мини и нарядах с высокими разрезами — в галерее.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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