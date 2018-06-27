Дизайнер Юлия Дэй дебютировала с блестящим показом на премии «Topical Style Awards 2018»

23 мая 2018 года на одной из самых стильных площадок Москвы в ресторане «Чайка» прошла ежегодная звездная премия «Topical Style Awards», где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса. Под ди-джей сет и звон бокалов с шампанским, в окружении красивых и известных гостей, свою коллекцию представила молодой и амбициозный дизайнер Юлия Дэй, которая уже успела покорить Российский шоу бизнес.

Специально для показа Юлия создала 25 неповторимых образов. В коллекции были представлены эксклюзивные платья, изготовленные в единственном экземпляре.

Бренд Julia Day для тех, кто ценит стиль и индивидуальность. Бренд создает женственную, шикарную, и в то же время с темпераментом одежду. Коллекции состоят исключительно из эффектных нарядов, источающих великолепие и шик, чем и привлекают внимание самых роскошных столичных модниц.

Бренд «Julia Day» стремительно ворвался в мир моды и нашёл признание у публики, ведь наряды, созданные брендом, не просто красят девушку, они делают её сексуальной и желанной. Дизайнер вдохновляется прекрасными женщинами, внутренний мир которых подсказывает идеи для образов.

Они подбираются эксклюзивно для будущей обладательницы, потому что Юлия убеждена: красота — это индивидуальность. Специалисты производства «Julia Day» — лучшие в своей области — шьют неповторимые вещи, уделяя все свое внимание даже мельчайшим деталям, делают всё, чтобы наряд получился совершенным.

В следующем году ее платья, будут покорять красную дорожку Канского кинофестиваля и останавливаться на этом Юлия не собирается.