Ещё
Дизайнер Юлия Дэй дебютировала с блестящим показом на премии «Topical Style Awards 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнер Юлия Дэй дебютировала с блестящим показом на премии «Topical Style Awards 2018» 

FashionTime 57 минут назад
Фото: FashionTime
23 мая 2018 года на одной из самых стильных площадок Москвы в ресторане «Чайка» прошла ежегодная звездная премия «Topical Style Awards», где были названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса. Под ди-джей сет и звон бокалов с шампанским, в окружении красивых и известных гостей, свою коллекцию представила молодой и амбициозный дизайнер Юлия Дэй, которая уже успела покорить Российский шоу бизнес.
Специально для показа Юлия создала 25 неповторимых образов. В коллекции были представлены эксклюзивные платья, изготовленные в единственном экземпляре.
Бренд Julia Day для тех, кто ценит стиль и индивидуальность. Бренд создает женственную, шикарную, и в то же время с темпераментом одежду. Коллекции состоят исключительно из эффектных нарядов, источающих великолепие и шик, чем и привлекают внимание самых роскошных столичных модниц.
Бренд «Julia Day» стремительно ворвался в мир моды и нашёл признание у публики, ведь наряды, созданные брендом, не просто красят девушку, они делают её сексуальной и желанной. Дизайнер вдохновляется прекрасными женщинами, внутренний мир которых подсказывает идеи для образов.
Они подбираются эксклюзивно для будущей обладательницы, потому что Юлия убеждена: красота — это индивидуальность. Специалисты производства «Julia Day» — лучшие в своей области — шьют неповторимые вещи, уделяя все свое внимание даже мельчайшим деталям, делают всё, чтобы наряд получился совершенным.
В следующем году ее платья, будут покорять красную дорожку Канского кинофестиваля и останавливаться на этом Юлия не собирается.
FashionTime: последние новости
Регина Тодоренко беременна? Рианна выпускает новую коллекцию Fenty Beauty Почему Меган Маркл носит туфли на два размера больше
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кручу ее, как жонглер на арене»9
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»153
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире43
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев6
Подруга показала фото Бони без фотошопа8
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение