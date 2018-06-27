Модные тренды: в каких шортах вы будете выглядеть идеально

Джинсовые шорты — это вечная летняя классика. Сейчас они в магазинах представлены в различных фасонах, цветах и оттенках. Есть такие, которые можно с легкостью сочетать с различными топами и блузками и носить в городе, а есть те, которые требуют к себе особого подхода. Модные тренды: в каких шортах вы будете выглядеть идеальноКлассика для города Если вы живете в городе,

который переполнен людьми и автомобилями, а летом температура превосходит все возможные пределы разумного — без шорт не обойтись, но к их выбору надо

относиться с осторожностью! Слишком короткие шорты в городе — моветон. Они выглядят неуместно и в какой-то мере даже пошло, потому лучше их оставить до отпуска

где-нибудь на берегу моря, а для повседневной жизни подобрать шорты

классических цветов с высокой талией, которые будут достаточно прикрывать ваши

бёдра — так можно выглядеть и стройно, и стильно, и уместно!

Шорты с принтами Такие шорты требуют

определенного подхода и внимательного подбора одежды и аксессуаров. Дело в том,

что они автоматически становятся главным акцентом образа, потому не стоит перегружать их пестрыми майками или яркой обувью, лучше отдать

предпочтение спокойным или классическим цветам.

Разноцветные шорты Тут почти та же история, что и с принтованными — только в этом случае можно подобрать

привлекающие внимание аксессуары, но все еще аккуратно относиться к цветовой

гамме остальной одежды.

Необычные шорты Это тот редкий случай, когда

джинсовые шорты могут быть уместными даже на какой-нибудь необычной вечеринке. При правильном подборе образа, можно выглядеть в меру дерзко и точно собрать

на себе тысячи восхищенных взглядов. Белые шорты Белый цвет выглядит очень

элегантно и дорого, потому такие шорты можно носить как в городе,

так и на пляжном отдыхе. К тому же, можно ни в чем себя не ограничивать — найти в своем гардеробе самую яркую одежду и совместить

ее с таким минималистичным низом. Короткие шорты

Вот их можно вдоволь

носить на любом жарком курорте и при этом спокойно себя чувствовать даже в том случае, если они приоткрывают то, что должно быть закрыто в обычной жизни. Но стоит помнить, что такую длину себе могут позволить только длинноногие и худые девушки. Читайте также: Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не лето 5 модных стилей, которые будут актуальны во все времена