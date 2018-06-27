Как одеться, чтобы сделать идеальный снимок для Instagram: топ самых фотогеничных вещей

Каждая девочка хочет иметь крутые фотографии в своих аккаунтах Instagram, но не каждая знает, что, если выбрать правильную одежду, фото получится намного круче. В этом материале мы собрали 10 самых инстаграмных вещиц для отличных летних фото!

Если ты задумала сделать классную яркую фотографию на природе, захвати с собой что-то красное. Летом это может быть платье, а зимой, например, свитер. Такая вещь будет привлекать к тебе внимание, и ты не затеряешься на фото, даже если вокруг будет активный фон.

Еще этим летом в моде полоски. И вещи с вертикальной полосой просто великолепно выглядят на фото. Во-первых, ты кажешься стройнее, во-вторых, выше. Среди блогеров популярны еще полосатые комбинезоны, а также брючные костюмы в полоску. Кстати, если хочешь сделать идеальный снимок, всегда бери с собой туфли на каблуке. Подойдут классические лодочки. Они весьма фотогеничны и к тому же добавляют несколько сантиметров роста и вытягивают ноги. А для фото это очень даже полезно.

Если ты любишь откровенные снимки, самое время обзавестись стильным комплектом белья с бралеттом. Нежное кружево и закрытая форма бюстгальтера на фото выглядят и стильно, и достаточно целомудренно.

Перейдем к самым фотогеничным аксессуарам. Топ возглавляет яркая сумочка с крупной пряжкой или различной броской фурнитурой. На втором месте длинный шарф, который может красиво развеваться на ветру или же в который можно завернуться и сделать милый снимок. Впрочем, летом более актуален третий вариант — широкополая соломенная шляпа с контрастной лентой. Кстати, если ты вдруг забыла накраситься, но сделать классное фото очень хочется — просто надеть экстрамодные очки.

Своим топом крутых вещей для фото поделилась travel и lifestyle блогер Катя Бакшина, а также она рассказала, почему именно эти вещи стали ее фаворитами!

Жакет или куртка с крупными украшениями или вышивкой на спине мой фаворит. Достаточно надеть его поверх чего угодно, и ты уже круто выглядишь.

Фотогенично выглядят и комплекты из кроп-топов и шорт (или джинсов) на завышенной талии.

Люблю носить костюмы. Особенно круто будет смотреться на фото, если удлиненный пиджак сочетать с поясом. И запомни, что чем выше талия у брюк, тем длиннее на фото выглядят ноги.

Беспроигрышный вариант — кружевные платья. Они смотрятся мило и элегантно. Да и вообще любое кружево будет фотогеничным.

Шляпы! Любой образ станет интереснее, если добавить к нему шляпу. Очень классно смотрятся на фото канотье и широкополые. Сейчас еще в тренде модели с неровным краем полей.

Помни, что есть вещи, которые в жизни выглядят классно, а на фото будут совсем неприглядными, но бывает и наоборот. Прежде чем отправляться позировать для своего аккаунта, проверь, как будет выглядеть твой look — просто сделай селфи в зеркало еще в примерочной.

Кстати, порой одних вещей бывает мало, особенно когда ты делаешь селфи! Тут на первый план выходит макияж. Не знаешь, какой сделать? Скорее смотри видео ниже. Теперь тебе никакие фильтры не нужны!

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Фото: архивы пресс-служб, Instagtam (umapalatta), shutterstock/VOSTOCK