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Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность певицы Алсу
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Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность певицы Алсу 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Популярной певице и одной из самых красивых девушек российского шоу-бизнеса Алсу исполнилось 35 лет. В честь дня рождения именинницы предлагаем вспомнить, как за двадцать лет изменились ее внешность и стиль.
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru
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