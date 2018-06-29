Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность певицы Алсу

Популярной певице и одной из самых красивых девушек российского шоу-бизнеса Алсу исполнилось 35 лет. В честь дня рождения именинницы предлагаем вспомнить, как за двадцать лет изменились ее внешность и стиль.