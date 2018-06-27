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И она туда же: Хайди Клум вышла на улицу в бюстгальтере
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И она туда же: Хайди Клум вышла на улицу в бюстгальтере 

WDay.ru 39 минут назад
Фото: WDay.ru
Похоже, у знаменитостей наметился новый модный тренд.
После того, как у Хайди Клум начался роман с музыкантом Томом Каулитцем, она словно превратилась в молодую девушку. Но немного смущает то, что супермодель в свои 44 года стала раздеваться еще чаще, чем в молодости. То она загорает на солнце почти голая, то ходит топлес на пляже, позируя папарацци. Ну а если вокруг слишком много народа, то она все-таки одевается. Но не до конца…
Например, на прогулку по Нью-Йорку (кстати, вместе с дочерью) она вышла в простых джинсах, и джинсовой рубашке, расстегнутой до пупка. Из под нее виднелся практически прозрачный кружевной бюстгальтер. И нет, это не бралетт, которым еще можно в определенных случаях заменить топ. А самое обычное, хоть и красивое, и наверняка, дорогое, нижнее белье.
Похоже, среди знаменитостей в послденее время такие образы становтяся настоящим модным трендом. На днях Сара Джессика Паркер вышла в свет очень провокационном наряде, который и не каждая модель может себе позволить. Под шелковый «пижамный» костюм с распахнутым пиджаком актриса надела лишь черный кружевной бюстгальтер. Причем, этот образ ей так понравился, что она стала повторять его и на обычных прогулках.
А за ней и 51-летняя Холли Берри решила прогуляться в прозрачном лифчике! Ради спарведливости, надо сказать, что ей есть чем похвастаться.
Сара Джессика Паркер
Холли Берри
Ну, а «молодое поколение» — например, певица Дуа Липа — вообще не стесняется расхаживать в бюстгальтере где можно и где нельзя. Спасибо, что хоть нижнее белье на этих звездах пристутствует. Потому что многие селебрити вообще презирают бюстгальтеры и полностью исключили их из своего гардероба. Мы собрали целую фотогалерею таких звезд.
Знаменитости, которые вообще не носят белья
Белла Хадид
Белла Хадид
Крисси Тейген
Джессика Симпсон
Иоланда Хадид
Рианна
Рианна
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Скаут Уиллис
Скаут Уиллис
Ким Кардашьян
Леди Гага
Селена Гомес
Энн Хэтэуэй
Бритни Спирс
Кендалл Дженнер
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