Леди Гага превратилась в стройняшку

К лету певица избавилась от жирка, и теперь выглядит просто превосходно.

Еще в конце зимы поклонники Гаги огорчались: певица, которая и так никогда не была худышкой, поправилась еще больше. Ее концертные костюмы не могли скрыть ни объемных ляжек, ни пухлогого животика.

Правда, надо признать, последний год выдался для певицы сложным… Проблемы со здоровьем (артистка с 15 лет страдает булимией), окончательный разрыв с Тейлором Кинни после пяти лет отношений и новый роман. Не говоря уже о том, что папарацци следили за певицей буквально по пятам: ведь та хоть и не торопилась представлять нового бойфренда публике, уже частенько появлялась в обществе красавца Кристиана Карино . А добавить еще сумасшедший график и работу над новым альбомом! Весь этот стресс звезда, кажется, заедала пироженками и регулярно прогуливала тренировки.

Но, видимо, она все же взяла себя в руки. И последнее ее появление на людях выхвало лишь восхищение.

В черных узких брючках с подтяжками и обтягивающей черной майке «мама монстров» выглядела великолепно: ни одной лишней складочки. Да и в приницпе, такой наряд достоин комплиментов: нечасто Леди Гагу можно увидеть в приличной одежде. Правда, обувь все же она оставила оригинальную, в своем стиле. Черные ботильоны на огромной платформе и каблуке, конечно, были не особо уместны в жару, зато они делали ноги звезды еще длиннее.

Кстати, борьба певицы с лишним весом длится уже не первый год — и, если честно, с переменным успехом. То звезда садится на диету, то вновь не выдерживает жестких ограничений. То ежедневно занимается танцевальными тренировками, то бросает зал. Интересно, на сколько Гаги хватит на этот раз? Как говорится, поживем — увидим. Ну, а пока Wday.ru предлагает посмотреть на то, как менялась Леди Гага с начала своей звездной карьеры.

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