Короткие платья и эпатаж: в Бердске прошел выпускной-2018

В этом году платья выпускниц стали короче, расцветки — нежнее, фасоны — проще. Многие парни также предпочли светлые оттенки костюмов, а некоторые и вовсе решили отказаться от чопорных пиджаков и пришли в рубашках.

В тренде у выпускниц-2018 мятные, светло-бирюзовые, голубые и розовые тона. К слову, обладательницам коротких платьев повезло больше: выпускной начался сразу после проливного дождя, лужи на площади не просохли, а потому девчонкам в длинных платьях приходилось подбирать подолы.

Анна из экономического лицея пришла на выпускной в наряде в стиле косплей: «Мне нравится эпатировать публику — люди обращают внимание».

На главной площади города 44 выпускникам были вручены медали «За особые успехи в учении», еще примерно столько же девушек и юношей отмечены благодарностями за выдающиеся успехи в области культуры, спорта, патриотического и волонтерского движения. Каждый получил возможность пройти по красной дорожке. А рядом — мамы и папы. Учителя смахивали слезинки, а выпускники были просто счастливы.

Наталья Колмыкова, классный руководитель выпускного класса школы № 1, говорит, что этот день для нее одновременно радостный и грустный. «Мой класс станет легендой школы № 1 — в нем шесть медалистов! Я с ребятами с пятого класса, конечно, всякое было. Но хорошего все же больше. Если честно, жалко их отпускать».

Стобалльниц — напомним, в нынешнем году в Бердске их трое, — чествовали отдельно. Анастасия Рычкова набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии. Уверяет, что ничего сложного в этом не было. «Химию я знаю хорошо, это мой любимый предмет. В том, что у меня будет не меньше 85 баллов, была уверена. Разумеется, будущая специальность связана с химией — я уже поступила на факультет естественных наук в НГУ». Настя добавила, что сегодняшний день стал самым счастливым в ее жизни: «Погода если испортила настроение, то лишь самую малость!»

Завершил торжественную часть праздничный салют, вызвавший больше недоумений, чем восторгов: в 18.00, даже несмотря на пасмурную погоду, еще совсем светло, а потому салют можно было угадать больше по звуку и по разноцветным струйкам дыма. Затем нарядные и счастливые выпускники отправились праздновать прощание со школой своими классами.