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В тренде: вещи с «вишневым» принтом
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В тренде: вещи с «вишневым» принтом 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье
Все, от звезд первого эшелона до стильных it-girls, обзавелись коротким платьем в мелкую «вишенку». Очень романтичное и девичье платье, которое летом можно носить с сандалиями или белыми Converse, перекинув через плечу миниатюрный рюкзак и дополнив образ крутыми очками.
Юбка
Не обошел новый принт стороной и юбки. Белые короткие модели, напоминающие по силуэту те, которые мы носили в школьные времена, будут отлично смотреться с однотонными хлопковыми футболками или рубашками. Добавляйте эспадрильи, босоножки на небольшом каблуке или мюли и отправляйтесь на долгую прогулку по летнему городу.
Топ  Самые модные в этом сезоне топы с запахом выбираем с принтом «вишня». Так эта вещь становится еще более женственной и игривой. Носить их можно с чем угодно: джинсы, шорты, юбки и даже велосипедки. Можно поиграть с аксессуарами: выбирайте сумку или ремень в тон вишенкам на рубашке.
Костюм
А наряд «bomb.com» должен состоять из актуальных в этом весенне-летнем сезоне комплектов из двух вещей. Например, топ бандо и брюки. Конечно, украшенные вишенками. На этот раз можно выбрать и черный цвет — с ним все равно лук смотрится очень легким и летним.
Купальник
И самым жарким и крутым решением станет купальник. Это может быть бикини или слитная модель. Главное, чтобы одежду для пляжа украшали мелкие вишенки. Таков дресс-код пляжных вечеринок этого года!
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