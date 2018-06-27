Мария Погребняк рассказала, где берет деньги на жизнь

Мария Погребняк — жена известного российского футболиста. Однако на личные расходы деньги у мужа Павла она не просит, хватает своих миллионов. Такие суммы ей приносит имя, рассказала Мария. Об этом сообщает издание 7дней.ru.

Мать троих детей успевает не только поддерживать семейный очаг, но и занимается несколькими бизнес-проектами, в частности модным брендом одежды Maria Shatalova. Ее доход, благодаря этому, сопоставим с заработками мужа.

— У меня несколько бизнес-проектов, но самый доходный из них — это я, Мария Погребняк. Большую часть всех средств я зарабатываю своим именем и лицом, это позволяет мне вносить вклад в семейный бюджет наравне с мужем, — заявила жена футболиста.

Кроме модного бренда одежды, Погребняк занимается модельным бизнесом, а также у нее есть модный блог, где она раскрывает бьюти-тайны. Она участвует в различных телевизионных шоу и подумывает заняться музыкальной деятельностью.

Ранее Пятый канал сообщал, что жене футболиста Погребняка поставили серьезный диагноз.