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Мария Погребняк рассказала, где берет деньги на жизнь
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Мария Погребняк рассказала, где берет деньги на жизнь 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Мария Погребняк — жена известного российского футболиста. Однако на личные расходы деньги у мужа Павла она не просит, хватает своих миллионов. Такие суммы ей приносит имя, рассказала Мария. Об этом сообщает издание 7дней.ru.
Мать троих детей успевает не только поддерживать семейный очаг, но и занимается несколькими бизнес-проектами, в частности модным брендом одежды Maria Shatalova. Ее доход, благодаря этому, сопоставим с заработками мужа.
— У меня несколько бизнес-проектов, но самый доходный из них — это я, Мария Погребняк. Большую часть всех средств я зарабатываю своим именем и лицом, это позволяет мне вносить вклад в семейный бюджет наравне с мужем, — заявила жена футболиста.
Кроме модного бренда одежды, Погребняк занимается модельным бизнесом, а также у нее есть модный блог, где она раскрывает бьюти-тайны. Она участвует в различных телевизионных шоу и подумывает заняться музыкальной деятельностью.
Ранее Пятый канал сообщал, что жене футболиста Погребняка поставили серьезный диагноз.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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