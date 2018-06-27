Минимальный набор: переживаем летнюю жару, как Джиджи Хадид

Сейчас в большинстве российских городов стоит жаркая погода. Поэтому стильные и яркие образы для будней можно и нужно подсматривать у зарубежных знаменитостей. Если зимой не всегда получается повторять образы икон стиля, то летом погода предоставляет такую возможность.

Например, можно выбрать наряд, как у Джиджи Хадид, в основе которого мини-шорты из светлого денима и классическая белая майка — то есть те предметы одежды, которые наверняка есть в вашем гардеробе.

Этот базовый наряд Джиджи предлагает дополнить ультрамодными в этом сезоне очками в узкой оправе, сумкой со сменным ремнем и объемными нежно-розовысми кроссовками в оттенке millenial pink.