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Белла Хадид появилась на выпускном в спортивном костюме Juicy Couture
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Белла Хадид появилась на выпускном в спортивном костюме Juicy Couture 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Студентам нью-йоркской средней школы Oceanside точно надолго запомнится их выпускной. Ведь среди занкомых лиц в галстуках, корсетах и блестках, неожиданно появилась сама Белла Хадид. Она была в самом привычном для нее наряде — велюровом черном костюме Juicy Couture!
Судя по всему, после тяжелого рабочего дня на съемках недалеко от Long Beach, модель решила немного расслабиться и повеселиться. Действительно, что может быть лучше незапланированной вечеринки в начале недели, да еще и в выпускном лимузине?
Белла Хадид с выпускниками
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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