Белла Хадид появилась на выпускном в спортивном костюме Juicy Couture

Автор: Ксения Лапаткова

Студентам нью-йоркской средней школы Oceanside точно надолго запомнится их выпускной. Ведь среди занкомых лиц в галстуках, корсетах и блестках, неожиданно появилась сама Белла Хадид . Она была в самом привычном для нее наряде — велюровом черном костюме Juicy Couture!

Судя по всему, после тяжелого рабочего дня на съемках недалеко от Long Beach, модель решила немного расслабиться и повеселиться. Действительно, что может быть лучше незапланированной вечеринки в начале недели, да еще и в выпускном лимузине?

Белла Хадид с выпускниками