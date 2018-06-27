Когда фанаты слишком юны: Белла Хадид замечена на выпускном!

У одной из самых востребованных в мире моделей Беллы Хадид (21) график очень плотный: только она вернулась из Парижа, где блистала на показах Dior и Louis Vuitton , так уже с утра ее заметили на съемке в Нью-Йорке.

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Правда, Белла была одета в простую белую майку и шорты.

Фото смотри здесь.

А потом, между фотосессиями, показами, тусовками с Кендалл Дженнер и свиданиями с The Weeknd она нашла время сделать сюрприз выпускникам одной из школ Нью-Йорка и приехала на их вечеринку!

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Сначала Беллу сфотографировали в лимузине с выпускниками, а позже модель появилась на церемонии вручения аттестатов. «Для всех, кто не верил, что Белла Хадид на моем выпускном!» — написала одна из школьниц и выложила фото с Беллой в Twitter. Вот такой сюрприз!

А ты бы хотела видеть Беллу на своём выпускном?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-fanaty-slishkom-yuny-bella-hadid-zamechena-na-vypusknom/