Ещё
Когда фанаты слишком юны: Белла Хадид замечена на выпускном!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда фанаты слишком юны: Белла Хадид замечена на выпускном! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
У одной из самых востребованных в мире моделей Беллы Хадид (21) график очень плотный: только она вернулась из Парижа, где блистала на показах Dior и Louis Vuitton, так уже с утра ее заметили на съемке в Нью-Йорке.
все слайды
Правда, Белла была одета в простую белую майку и шорты.
Фото смотри здесь.
А потом, между фотосессиями, показами, тусовками с Кендалл Дженнер и свиданиями с The Weeknd она нашла время сделать сюрприз выпускникам одной из школ Нью-Йорка и приехала на их вечеринку!
все слайды
Сначала Беллу сфотографировали в лимузине с выпускниками, а позже модель появилась на церемонии вручения аттестатов. «Для всех, кто не верил, что Белла Хадид на моем выпускном!» — написала одна из школьниц и выложила фото с Беллой в Twitter. Вот такой сюрприз!
А ты бы хотела видеть Беллу на своём выпускном?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-fanaty-slishkom-yuny-bella-hadid-zamechena-na-vypusknom/
Peopletalk: последние новости
Очень дорого, но очень красиво: 10 лучших украшений японского бренда Ambush Хотим: первый чемодан Louis Vuitton Верджила Абло Идеальная девушка! Кайли Дженнер поддержала Трэвиса Скотта во время выступления
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
VIP-фигуры: первые леди на пляже18
Подруга показала фото Бони без фотошопа18
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»160
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев14
Реальная история: я вернула ребенка в детский дом18
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Аппетитные дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение