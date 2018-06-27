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Gucci перестанут использовать ангорскую шерсть
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Gucci перестанут использовать ангорскую шерсть 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Gucci, которые в прошлом году отказались от использования натурального меха, объявили, что больше не будут использовать ангорскую шерсть в своих коллекциях. Зооактивисты организации PETA сообщают, что Gucci становятся 330-ым брендом, отказавшимся от ангоры: среди них также Calvin Klein, Ralph Lauren, Anthropologie, Asos, BCBG Max Azria и Gap. Ангорскую шерсть получают из нескольких пород животных — кроликов, коз и овец. Согласно отчетам зоозащитников, 90% ангорской шерсти поступает из Китая, где «отсутствуют стандарты, регулирующие отношение к животным на фермах и предотвращающие жестокое обращение».
Ранее Gucci запустили специальный сайт, посвященный устойчивому развитию и экологической политике бренда.
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