С чем носить туфли, чтобы не ударить в грязь лицом

Прошли те времена, когда монки, оксфорды и лоферы были для мужчин непонятными словами, ведь сегодня практически каждый знает, что это различные вариации классической обуви. В общих чертах, это все та же классика, но она разительно отличается от привычного понимания туфлей, и одними из самых существенных отличий можно назвать удобство и стиль. Монки, оксфорды и лоферы достаточно привередливы, и не каждая пара подойдет к одному и тому же образу, поэтому нужно знать правила их сочетания с одеждой, иначе будешь выглядеть нелепо. Мы решили избавить тебя от ошибок и мук выбора касательно того, какую же пару обуви подобрать к костюму, а какую — к джинсам, и поэтому дадим несколько советов, которые внесут определенную ясность в вопрос формирования стильного образа.

Оксфорды

Оксфорды — классические туфли. Они могут быть с дополнительным декором или брогированием (перфорацией кожи). Их принято носить со строгими костюмами, но бывают исключения, которые позволяют комбинировать их с более свободным стилем в одежде. Эта изящная обувь характеризуется «закрытой» шнуровкой; союзка (деталь верха обуви, закрывающая верхнюю поверхность стопы) нашита поверх берцев. Носи чёрные оксфорды в офисе, с «протокольным» костюмом на деловую встречу, на официальные мероприятия. Если модель с дополнительным декором, деловой стиль в этом случае соблюдать не обязательно. Выбирая оксфорды, будь внимателен к размерам: их не растянуть, поэтому туфли должны сидеть на ноге идеально, иначе мозоли и дискомфорт гарантированы. Данный стиль очень требователен к качеству, и при изготовлении важно соблюсти все нормы и стандарты, так что приобретать эту обувь лучше у проверенного поставщика. Fineshoes — магазин, в котором представлена обувь от лучших мировых брендов, так что, обращаясь к ним, ты будешь иметь дело с исключительным продуктом. Заказать оксфорды →

Монки

Монки — это обувь, которая дает тебе свободу выбора стиля. Они настолько универсальны, что могут очень гармонично сочетаться как с классическим, так и с казуальным луком. По степени официальности они, конечно же, уступают оксфордам, зато в разнообразии образа могут дать фору. Ты можешь носить их как с брюками, так и с джинсами. Допустимы варианты с классическими брюками и рубашкой, с джинсами плюс рубашка\свитер, с брюками и поло. Это лишь малая часть, ведь в конечном итоге финальная вариация зависит от твоих вкусов и предпочтений. Но насчет брюк есть совет: лучше носить их с узкими брюками в итальянском стиле (короткими до лодыжек), чтобы края не цеплялись за пряжку. Монки очень удобны: нога в них не затекает даже при ходьбе на большие расстояния, а две пряжки (отличительная черта) придают изысканности и делают их более утонченными. Эти туфли обязательно должны стать частью твоего гардероба, ведь именно они могут его значительно разнообразить. Заказать монки →

Лоферы

Это модель туфель, в которой отсутствуют шнурки, а на союзке присутствует шов в виде полукруга. Отдаленно лоферы могут напоминать мокасины — отличия заключаются в том, что у первых есть каблук и у них отдельно пришита или приклеена подошва и практически отсутствуют украшения. Эта обувь крайне удобна и универсальна, так что тебе не придется отдельно подбирать одежду под нее — она гармонично впишется в твой гардероб. Ты можешь надевать лоферы под классику, под джинсы и рубашку; даже есть вариации, когда они уместно смотрятся с джинсами\брюками и футболкой. Бывают модели с кисточками (пенни-лоферы), металлической уздечкой или кожаными нашивками, так что любителям экспериментировать со своим луком эта обувь определенно понравится. Можно сказать, что в плане ношения это одна из самых комфортных моделей. Если тебе приходится проходить немалые расстояния изо дня в день, но присутствуют некоторые требования к внешнему виду, то этот вариант тебе точно подойдет. Заказать лоферы → Для наших читателей действует скидка 10% по промокоду BRO10.