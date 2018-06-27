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Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь
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Женщинам с большой грудью облегчили жизнь ночью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Люксовый производитель одежды для сна Lunya выпустил ночной бюстгальтер, сообщает The Sun.
Дизайнер и основатель бренда Эшли Меррилл разработала белье Siro Well-Rounded Bralette специально для женщин с большой грудью. По ее словам, бюстгальтер подходит не только для сна, но и для отдыха дома. «Это то, во что вы переоденетесь, приходя с работы», — объяснила Меррилл.
Белье для сна подходит женщинам и со стандартным размером груди: в линейке есть все размеры от XS до XL. Комплекты представлены в шести цветах: черном, белом, сером, телесном, бордовом и голубом. Цена бюстгальтера — 50 долларов.
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