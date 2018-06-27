Ещё
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Люксовый производитель одежды для сна Lunya выпустил ночной бюстгальтер, сообщает The Sun.
Дизайнер и основатель бренда Эшли Меррилл разработала белье Siro Well-Rounded Bralette специально для женщин с большой грудью. По ее словам, бюстгальтер подходит не только для сна, но и для отдыха дома. «Это то, во что вы переоденетесь, приходя с работы», — объяснила Меррилл.
Белье для сна подходит женщинам и со стандартным размером груди: в линейке есть все размеры от XS до XL. Комплекты представлены в шести цветах: черном, белом, сером, телесном, бордовом и голубом. Цена бюстгальтера — 50 долларов.
Ранее в мае жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. К обычному топу 34-летняя Лорен Хампшир из Кента пришила замки-невидимки на уровне груди подмышками.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
VIP-фигуры: первые леди на пляже17
Подруга показала фото Бони без фотошопа19
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»160
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев14
Реальная история: я вернула ребенка в детский дом18
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Аппетитные дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение