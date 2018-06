17-летняя дочь Джуда Лоу стала лицом ювелирного бренда Tiffany

Айрис Лоу, набирающая популярность дочь британского актера Джуда Лоу , стала новым лицом ювелирного бренда Tiffany&Co. 17-летняя модель уже успела продемонстрировать украшения из новой коллекции ювелирного дома прямо на себе — во время ивента Tiffany в Лондоне.

@tiffanyandco #TiffanyPaperFlowers #ad 😇

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

21 Июн 2018 в 1:56 PDT Really great to see #IrisLaw wearing a #greshamblake #ColletteSuit to a recent @tiffanyandco event in #London @collettecooper suit designed by Collette Cooper in collaboration with Gresham Blake #womenswear #womensstyle #womensfashion #womeninsuits #whitesuit #style #instastyle

Публикация от Gresham Blake (@greshamblake)

22 Июн 2018 в 5:38 PDT Стоит отметить, что с таким явлением, как рекламные контракты с известными брендами, дочь Джуда Лоу, несмотря на юный возраст, уже хорошо знакома. Ранее девушка сотрудничала с маркой Burberry и снялась для рекламы их новой коллекции.

Айрис — дочь Джуда Лоу и его первой супруги Сэди Фрост. У нее также есть два брата — 21-летний Рафферти и 15-летний Руди. Ходят слухи, что скоро Джуд вновь станет отцом, уже в шестой раз. После развода с Фрост у него родилась дочь София от модели Саманты Берк, Ада от певицы Кэтрин Хардинг, а теперь СМИ сообщают, что Филиппа Коан, нынешняя супруга Лоу, беременна и скоро подарит актеру еще одного наследника. Поклонники звезды надеются, что его дети получатся не менее талантливыми, чем их отец, ведь каждый из них потихоньку движется к своему месту в шоу-бизнесе.

