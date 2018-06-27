Ещё
17-летняя дочь Джуда Лоу стала лицом ювелирного бренда Tiffany
Далее:
Читайте также:
Ещё

17-летняя дочь Джуда Лоу стала лицом ювелирного бренда Tiffany 

Попкорн News 20 минут назад
Фото: Попкорн News
Айрис Лоу, набирающая популярность дочь британского актера Джуда Лоу, стала новым лицом ювелирного бренда Tiffany&Co. 17-летняя модель уже успела продемонстрировать украшения из новой коллекции ювелирного дома прямо на себе — во время ивента Tiffany в Лондоне.
@tiffanyandco #TiffanyPaperFlowers #ad 😇
Публикация от Iris Law (@lirisaw)
21 Июн 2018 в 1:56 PDT  Really great to see #IrisLaw wearing a #greshamblake #ColletteSuit to a recent @tiffanyandco event in #London @collettecooper suit designed by Collette Cooper in collaboration with Gresham Blake #womenswear #womensstyle #womensfashion #womeninsuits #whitesuit #style #instastyle
Публикация от Gresham Blake (@greshamblake)
22 Июн 2018 в 5:38 PDT  Стоит отметить, что с таким явлением, как рекламные контракты с известными брендами, дочь Джуда Лоу, несмотря на юный возраст, уже хорошо знакома. Ранее девушка сотрудничала с маркой Burberry и снялась для рекламы их новой коллекции.
Айрис — дочь Джуда Лоу и его первой супруги Сэди Фрост. У нее также есть два брата — 21-летний Рафферти и 15-летний Руди. Ходят слухи, что скоро Джуд вновь станет отцом, уже в шестой раз. После развода с Фрост у него родилась дочь София от модели Саманты Берк, Ада от певицы Кэтрин Хардинг, а теперь СМИ сообщают, что Филиппа Коан, нынешняя супруга Лоу, беременна и скоро подарит актеру еще одного наследника. Поклонники звезды надеются, что его дети получатся не менее талантливыми, чем их отец, ведь каждый из них потихоньку движется к своему месту в шоу-бизнесе.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Ким Кардашьян, Рианна, Александр Скарсгард и другие звезды на показе Louis Vuitton в Париже Фото: Роберт Паттинсон, Кристина Риччи, Виктория Бекхэм и другие звезды на показе Dior Фото: Кристен Стюарт и ее девушка Стелла Максвелл на романтическом отдыхе в Италии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
VIP-фигуры: первые леди на пляже17
Подруга показала фото Бони без фотошопа19
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»160
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев14
Реальная история: я вернула ребенка в детский дом18
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Аппетитные дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение