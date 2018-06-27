Беременная Пиппа Миддлтон уже не выглядит иконой стиля

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон сейчас находится в ожидании своего первенца. Малыш появится на свет в октябре. А пока его будущая мама наслаждается свободной от предстоящих материнских забот жизнью.

И. как оказалось, во время беременности Пиппа Миддлтон стала меньше внимания уделять выбору элегантной одежды. Гораздо важнее сейчас комфорт. В Лондоне царит жара, поэтому сестра герцогини носит легкие сарафаны. В одном из них ее и заметили фотографы.

Пиппа Миддлтон

Пиппа Миддлтон остановила свой выбор на розовом сарафане бренда J.Crew стоимостью примерно 12 тысяч рублей. Будущая мама отказалась от обуви на каблуках и теперь выглядит как гостья морского курорта. Правда, вместо водной глади — крупный мегаполис.

J. Crew — американский бренд. Его авторы делают ставку на современную романтику, скромную элегантность, женственность и легкость. В коллекциях преобладают однотонные ткани или цветочные мотивы.

Мы надеемся, что в нынешнюю жару Пиппа Миддлтон легко переносит беременность. Ведь, как известно, герцогиня Кембриджская во время ожидания детей страдала от токсикоза и часто обращалась за помощью к врачам.