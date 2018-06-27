Платье с запахом: кому идет и как носить

Считается, что вплоть до 70-х годов прошлого века запах был атрибутом домашней одежды, к примеру, пеньюаров и халатов. Но ближе к концу столетия дизайнеры перенесли его в сферу одежды повседневной, за что сегодня мы безмерно им благодарны!

Самой первой подиумной моделью с запахом стало платье от Дианы фон Фюрстенберг 1074 года. Предполагалась, что такой фасон станет примером удобной и комфортной женской одежды — и именно поэтому модницы всего мира просто влюбились в него!

Кому подойдет платье с запахом?

Безусловно, модель создавалась как нечто универсальное, что в равной степени подойдет абсолютно всем! Но тем не менее, есть некоторые особенности, которые делают платье с запахом просто незаменимым предметом гардероба для женщин с определенными особенностями фигуры.

В частности, платье с запахом — прекрасный выбор для плюсиков, особенно, если вы выберете модель с треугольным вырезом. Такой крой позволит подчеркнуть талию, акцентировать бюст, а кроме того, за счет выреза, визуально сделает длиннее шею и фигуру в целом.

Для девушек с фигурой типа «Перевернутый треугольник» диагональный запах может скорректировать ширину плеч, зрительно уравняв ее с шириной бедер.

Если же вы обладательница небольшой груди, имейте ввиду — такой фасон непременно это подчеркнет, поэтому обязательно учитывайте эту особенность.

Платье с запахом длины мини

Короткие платья с запахом — популярные летний вариант, который особенно популярен среди молодых девушек, ведь смотрятся такие платья благодаря ярким принтованным тканям игриво и беззаботно!

Этим летом пользуются большим спросом модели с цветочным принтом и льняные в полоску.

Платье с запахом длины миди

В рамках этой длины вы можете найти не только повседневные и по-летному легкомысленные наряды, но и платья, которые прекрасно подойдут для деловой встречи.

Обратите внимание на асимметричный крой подола — такой вариант будет приковывать все внимание к вашим стройным ножкам.

Плюсикам же нужно неукоснительно следовать одному правилу: платье не должно заканчиваться в месте, где ноги имеют самый большой объем, либо короче, либо длиннее!

Платье с запахом длины макси

Длина в пол дарит нам самые роскошные вечерние и даже свадебные наряды. Причем очень часто в этом случае ткани подбираются однотонные, струящиеся, чтобы красота кроя выступала на первый план.

Если же вы в поисках повседневного наряда длины макси, непременно обратите внимание на сарафаны с яркими цветочными принтами!