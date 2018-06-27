Ещё
Платье с запахом: кому идет и как носить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье с запахом: кому идет и как носить 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Считается, что вплоть до 70-х годов прошлого века запах был атрибутом домашней одежды, к примеру, пеньюаров и халатов. Но ближе к концу столетия дизайнеры перенесли его в сферу одежды повседневной, за что сегодня мы безмерно им благодарны!
Самой первой подиумной моделью с запахом стало платье от Дианы фон Фюрстенберг 1074 года. Предполагалась, что такой фасон станет примером удобной и комфортной женской одежды — и именно поэтому модницы всего мира просто влюбились в него!
Кому подойдет платье с запахом?
Безусловно, модель создавалась как нечто универсальное, что в равной степени подойдет абсолютно всем! Но тем не менее, есть некоторые особенности, которые делают платье с запахом просто незаменимым предметом гардероба для женщин с определенными особенностями фигуры.
В частности, платье с запахом — прекрасный выбор для плюсиков, особенно, если вы выберете модель с треугольным вырезом. Такой крой позволит подчеркнуть талию, акцентировать бюст, а кроме того, за счет выреза, визуально сделает длиннее шею и фигуру в целом.
Для девушек с фигурой типа «Перевернутый треугольник» диагональный запах может скорректировать ширину плеч, зрительно уравняв ее с шириной бедер.
Если же вы обладательница небольшой груди, имейте ввиду — такой фасон непременно это подчеркнет, поэтому обязательно учитывайте эту особенность.
Платье с запахом длины мини
Короткие платья с запахом — популярные летний вариант, который особенно популярен среди молодых девушек, ведь смотрятся такие платья благодаря ярким принтованным тканям игриво и беззаботно!
Этим летом пользуются большим спросом модели с цветочным принтом и льняные в полоску.
Платье с запахом длины миди
В рамках этой длины вы можете найти не только повседневные и по-летному легкомысленные наряды, но и платья, которые прекрасно подойдут для деловой встречи.
Обратите внимание на асимметричный крой подола — такой вариант будет приковывать все внимание к вашим стройным ножкам.
Плюсикам же нужно неукоснительно следовать одному правилу: платье не должно заканчиваться в месте, где ноги имеют самый большой объем, либо короче, либо длиннее!
Платье с запахом длины макси
Длина в пол дарит нам самые роскошные вечерние и даже свадебные наряды. Причем очень часто в этом случае ткани подбираются однотонные, струящиеся, чтобы красота кроя выступала на первый план.
Если же вы в поисках повседневного наряда длины макси, непременно обратите внимание на сарафаны с яркими цветочными принтами!
BurdaStyle.ru: последние новости
Пышная юбка с тремя оборками Свободные сердцем: коллекция Resort 2019 от Prabal Gurung Швейный марафон: платье-корсет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты шутят над грудью Ратаковски4
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
Как оральный секс влияет на женскую красоту43
Трагическая история самого умного ребенка в мире10
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение