Sale-игры: угадайте, какая вещь продается со скидкой и стоит дешевле

Давайте поиграем Пройдите наш тест и узнаете, сможете ли вы отличить вещь, продающуюся со значительной скидкой, от её аналога из новой коллекции того же бренда. Справятся с задачей только настоящие шопинг-гуру!

В чем подвох? Как видите, определить, какая вещь продается со скидкой и стоит на 40-70% дешевле похожей модели из новой коллекции того же бренда, не так просто. Это связано с тем, что под скидки далеко не всегда попадают залежалые товары. На рейле с вывеской Sale можно обнаружить вещи, которые не потеряли актуальности. Так зачем платить больше? Незачем! Особенно на летней распродаже, когда есть возможность полностью обновить сезонный гардероб без ущерба для бюджета. Шопинг-хак: на распродаже обходите стороной вещи из категории «быстрой моды», то есть остромодные, которые уже в следующем сезоне потеряют актуальность. А вот классические фасоны и предметы базового гардероба берите смело.

Lança Perfume. Раздельный купальник стоит 7 599 р. А слитный — 2 333 р. вместо 6 999 р. (скидка 70%)

Dorothy Perkins. Шляпа с черной оторочкой стоит 2 799 р. Модель справа стоит 1599 р. вместо 3199 р. (скидка 50%)

Fabretti. Очки в бежевой оправе стоят 2 599 р., а очки справа — 1169 р. вместо 2599 р. (скидка 45%)

Schutz. Модель справа стоит 11 199 р. А слева —3199 р. вместо 9 999 р. (скидка 70%)

Topshop. Сумка лимонного цвета стоит 2 699 р., а бежевого — 1199 р. вместо 2 999 р. (скидка 60%)