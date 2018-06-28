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Эми Адамс пришла на премьеру «Острых предметов» с агрессивным декольте, а Нуми Рапас — в дерзком total blue
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Эми Адамс пришла на премьеру «Острых предметов» с агрессивным декольте, а Нуми Рапас — в дерзком total blue 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Нуми Рапас, Эми Адамс и другие кинозвезды собрались на премьере нового сериала HBO «Острые предметы» в Лос-Анджелесе.
Звезда «Прибытия» Эми Адамс пришла на премьеру в черном платье с агрессивным графичным декольте. Открыть грудь решила и актриса Элизабет Перкинс, выбравшая сияющий комбинезон. А вот блиставшая в «Девушке с татуировкой дракона» Нуми Рапас предпочла более эксцентричный наряд: она появилась на публике в total blue — шляпе, юбке, блузе и туфлях электрического синего оттенка.
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Фото:East News / Christopher Polk, Lumeimages, PacificCoastNews, Chris Delmas
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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