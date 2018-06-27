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Эми Адамс в элегантном черном платье поцеловала мужа на премьере сериала
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Эми Адамс в элегантном черном платье поцеловала мужа на премьере сериала 

Журнал ОК! 1 час назад
43-летняя актриса Эми Адамс выглядела великолепно в элегантном черном платье, которое она надела на премьеру сериала «Острые предметы» в Лос-Анджелесе. На красной дорожке звезда появилась не одна, а вместо со своим мужем Дарреном Ле Галло.
Эми и Даррен, которые вместе с 2002 года, показали собравшимся теплые чувства друг к другу: актриса прижималась к мужу, а потом и поцеловала его под прицелами фотокамер.
Фотография: Getty Даррен Ле Галло и Эми Адамс
С первого взгляда стильное платье Адамс длиной по щиколотку кажется довольно скромным и это действительно так, если только не смотреть на глубокий вырез декольте. Стать мрачным образу Эми не дали открытые босоножки на шпильке белого цвета.
В предстоящей картине Адамс сыграла неизвестного репортера, который мечтает о блестящей карьере. У неё появляется шанс, когда её отправляют корреспондентом в маленький городок, где маньяк убил двух девочек. Посмотреть сериал можно будет с 8 июля.
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Женский форум
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