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Россияне решили научить Илона Маска делать машины
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Россияне решили научить Илона Маска делать машины 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Дизайнеры российского люксового производителя смартфонов Caviar предложили Илону Маску свою концепцию автомобиля Tesla. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.
По данным Caviar, в новой модели характерный футуристичный дизайн бренда Tesla дополнили «роскошью русского стиля». Капот автомобиля украсили небольшой фигурой головы медведя — символом России и штата Калифорния в США, где расположена штаб-квартира Tesla Motors. На крупной позолоченной решетке радиатора выгравированы национальные русские узоры.
«Мы создали концепт автомобиля, во внешнем облике которого учтены нюансы, которые сделают это авто привлекательным и желанным для российской аудитории и в целом для VIP-аудитории всего мира», — рассказали об инновации представители бренда.
В мае Caviar выпустил новую модель iPhone X Tesla, который не нуждается в электрической зарядке. В заднюю панель карбонового корпуса смартфона встроена солнечная батарея, позволяющая ему заряжаться от солнечного света или от света яркой лампы. Инженеры компании Caviar провели более 100 тестов, чтобы убедиться в эффективности и безопасности системы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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