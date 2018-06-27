Россияне решили научить Илона Маска делать машины

Дизайнеры российского люксового производителя смартфонов Caviar предложили Илону Маску свою концепцию автомобиля Tesla. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 июня.

По данным Caviar, в новой модели характерный футуристичный дизайн бренда Tesla дополнили «роскошью русского стиля». Капот автомобиля украсили небольшой фигурой головы медведя — символом России и штата Калифорния в США, где расположена штаб-квартира Tesla Motors . На крупной позолоченной решетке радиатора выгравированы национальные русские узоры.

«Мы создали концепт автомобиля, во внешнем облике которого учтены нюансы, которые сделают это авто привлекательным и желанным для российской аудитории и в целом для VIP-аудитории всего мира», — рассказали об инновации представители бренда.

В мае Caviar выпустил новую модель iPhone X Tesla, который не нуждается в электрической зарядке. В заднюю панель карбонового корпуса смартфона встроена солнечная батарея, позволяющая ему заряжаться от солнечного света или от света яркой лампы. Инженеры компании Caviar провели более 100 тестов, чтобы убедиться в эффективности и безопасности системы.