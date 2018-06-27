Яркость, естественность и бунт: 6 бьюти-трендов будущей осени

Подиумные образы текущего сезона — манифест о женской силе и равноправии: стилисты делают красные губы, дерзкие укладки, «панковатые» стрелки. При этом ресницы из 60-х, глиттеры и прочие блестяшки не теряют свои позиции. Одна тенденция налицо: будущей осенью и зимой используем яркие краски, но при этом почти не красимся.

Яркие краски

Кто сказал, что осень должна быть в бежево-рыжих тонах? Оставим хмурые цвета теряющим листья деревьям, а себе на вооружение возьмем яркость и выразительность. Бренды Marni, Prada и Dior накрасили своих моделей красными, желтыми, синими тенями. А еще представили коллекции разноцветных очков.

Prada

Prada

Marni

Повсюду глиттер

Как ни странно, этот тренд пока еще актуален, по крайней мере, его вовсю использовали на своих шоу Giambattista Valli, Maison Martin Margiela и Chanel : первые — на лбу, вторые — на губах, третьи — на скулах.

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Ресницы, еще ресницы

Осенью и зимой этого года модницам прописана тушь, много туши. Порхающие «женственные» ресницы показали Givenchy, Valentino и David Koma, а на бекстейдже показа Moschino было настоящее царство шестидесятых. Сияющая кожа и бальзам для губ оставят образ современным.

Moschino

Valentino

Givenchy

Волосы в пучках

Радуйтесь, вечно спешащие жить обитательницы мегаполисов: ваши пучки волос на затылке узаконены! Chanel и ряд других брендов предпочли их другим укладкам. Самый шик — аксессуары, которые мы уже позабыли — ободки, «крабики», парные заколки.

Prabal Gurung

Chanel

Alexander Wang

Прайм-тайм

Можно отложить плотные тональные средства на дальнюю полку. Можно отложить даже консилеры и пудры. Вместо всего этого визажисты Lanvin, Michael Kors, Christopher Cane делают ставку на базу: увлажнение, кремы с эффектом сияния и праймеры, чтобы создать эффект здоровой сияющей кожи.

Michael Kors

Lanvin

Lanvin

Дерзость и бунт

Miu Miu, Ashley Williams and Dior на своих показах сделали реверанс в сторону молодых бунтарей 60-х и выпустили на подиум моделей с мейкапом в стиле смоки и дерзкими укладками. Правда, теперь это называется «гламурный панк».

Ashley Williams

Miu Miu Miu Miu