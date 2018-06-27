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Смольный планирует превратить Петербург в столицу мировой моды
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Смольный планирует превратить Петербург в столицу мировой моды 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Программа «Санкт Петербург — международный центр индустрии моды», утвержденная Георгием Полтавченко ровно год назад, получила свое развитие. Теперь Смольный хочет сделать город не только фэшн-столицей России, но и всего мира — наряду с Парижем, Миланом, Лондоном и Нью-Йорком. По информации «Фонтанки», комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика, который наметит основные направления легкой промышленности Петербурга до 2030 года и проведет масштабное исследование среди сотни участников индустрии. На реализацию проекта уже выделено 6 млн рублей.
«В фокусе исследования должны быть успешные практики (стратегии) недавнего вхождения городов в число модных столиц мира и примененные методы трансформации их имиджа. Обязательным для рассмотрения должен быть опыт Парижа, Милана, Лондона, Барселоны, Берлина, Нью-Йорка, Токио, Стамбула, Сиднея, Гуанчжоу, Сеула, Шанхая, Бомбея», — отмечается в техзадании конкурса на поиск подрядчика.
Напомним, бизнес-инкубатор для дизайнеров и шоу-румов, о котором Полтавченко также говорил год назад, откроется в конце 2019 года. Он станет частью индустриального центра «Держава моды» и разместится сразу на трех локациях общей площадью в 20 га (две из них уже известны — это Пулковское шоссе и Металлострой).
О том, как в Петербурге зарождается Неделя Высокой моды, читайте здесь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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