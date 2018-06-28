Кайли Миноуг надела платье с грудью на спине

Звучит странно, но выглядит это потрясающе!

Кайли Миноуг, которой недавно исполнилось 50 лет, просто расцвела благодаря новой любви. Месяц назад она официально объявила об отношениях с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом, который, кстати, моложе звезды на шесть лет. И теперь певица старается выглядеть соблазнительно всегда и везде.

Папарацци запечатлели Кайли на прогулке в сексуальном платье в модном нынче бельевом стиле. Наряд с пикантными разрезами по бокам, украшенный черным кружевом на весьма глубоком декольте звезда дополнила шлепанцами от Prada.

Но когда звезда повернулась к камере спиной, вышел забавный конфуз. Сзади вырез на платье точь-в-точь повторял декольте. А учитывая, что модель эта сверху достаточно свободна, а бюст певицы весьма скромен, вид получился абсолютно такой же, как и спереди.

С другой стороны, это очень удобно: например, утром спросонья Кайли может надеть этот дизайнерский шедевр задом наперед, и никто даже не заметит разницы.

Кстати говоря, Миноуг — одна из немногих звезд, которая и на сцене, и в повседеневной жизни предпочитает платья. Очень редко — буквально раз в полгода — ее можно заметить в джинсах или брючном костюме. И надо сказать, она знает, как подчеркнуть нарядами все свои достоинства. Ведь фигура у певицы — что надо! Недаром она «отметила» свой полувековой юбилей обнаженной фотосессией.

Мы собрали в одной фотогалерее 10 самых стильных платьев Кайли Миноуг.

Больше фото — по стрелке.

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