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Пэрис Хилтон похвасталась своей фигурой на презентации коллаборации в Париже
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Пэрис Хилтон похвасталась своей фигурой на презентации коллаборации в Париже 

Журнал ОК! 47 минут назад
В минувший вторник не только Эми Адамс с мужем поцеловались на красной дорожке, но и ещё одна знаменитая парочка — Пэрис Хилтон и Крис Зилка. Только последние показали чувства на красной дорожке презентации коллаборации Хилтон с британским интернет-магазином одежды Boohoo, которая состоялась во Франции.
Фотография: Getty Пэрис Хилтон и Крис Зилка
36-летняя блондинка сделала все, чтобы взгляды в этот вечер были прикованы только к ней. Во многом ей помогло зеленое легкое платье в пол с еле заметным ремешком на талии, подчеркивающим её фигуру.
Фотография: Getty Пэрис Хилтон
Специально для мероприятия был украшен один из самых престижных отелей Парижа — Hotel Le Marois. Главный цвет вечера — конечно же, розовый — выгодно контрастировал с зеленым платьем звезды вечера.
Фотография: Getty Пэрис Хилтон
Кстати говоря, подготовка к свадьбе Пэрис и Криса идет полным ходом! Влюбленные уже составили список гостей, и в нем нет подруги детства Пэрис — Линдси Лохан.
У меня нет никаких «разборок» ни с кем, но я предпочитаю вычеркивать из своего окружения определенных людей. Жизнь слишком коротка, — прокомментировала Пэрис.
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Женский форум
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