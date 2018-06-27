Пэрис Хилтон похвасталась своей фигурой на презентации коллаборации в Париже

В минувший вторник не только Эми Адамс с мужем поцеловались на красной дорожке, но и ещё одна знаменитая парочка — Пэрис Хилтон Крис Зилка . Только последние показали чувства на красной дорожке презентации коллаборации Хилтон с британским интернет-магазином одежды Boohoo, которая состоялась во Франции.

Фотография: Getty Пэрис Хилтон и Крис Зилка

36-летняя блондинка сделала все, чтобы взгляды в этот вечер были прикованы только к ней. Во многом ей помогло зеленое легкое платье в пол с еле заметным ремешком на талии, подчеркивающим её фигуру.

Фотография: Getty Пэрис Хилтон

Специально для мероприятия был украшен один из самых престижных отелей Парижа — Hotel Le Marois. Главный цвет вечера — конечно же, розовый — выгодно контрастировал с зеленым платьем звезды вечера.

Фотография: Getty Пэрис Хилтон

Кстати говоря, подготовка к свадьбе Пэрис и Криса идет полным ходом! Влюбленные уже составили список гостей, и в нем нет подруги детства Пэрис — Линдси Лохан

У меня нет никаких «разборок» ни с кем, но я предпочитаю вычеркивать из своего окружения определенных людей. Жизнь слишком коротка, — прокомментировала Пэрис.