Проснулась и пошла: восемь идей, с чем носить брюки в пижамном стиле

Что такое пижамные брюки? Это широкие брючки простого кроя, сшитые из легкой струящейся ткани, обычно ярких расцветок и с оригинальным принтом. Невесомые и удобные, они просто созданы для жаркого лета.

Сперва они могут показаться слишком домашними, смешными, несуразными, странными, но это не так: с брюками в пижамном стиле легко составить множество крутых образов. Не верите? Тогда читайте дальше.

Как выбрать пижамные брюки?

Конечно, многое зависит от качества ткани, расцветки, посадки брюк. Все-таки это не пижама, а брюки, в которых вы собираетесь выйти на улицу. Итак, на что стоит обратить внимание?

Материал. Не покупайте брюки, изготовленные из синтетики — они будут смотреться очень дешево. Остановитесь на моделях из натуральных тканей: вискозы, хлопка или льна. В идеале — шелк, но это далеко не бюджетный материал.

Цвет и принт. Здесь ваш выбор не ограничен. К счастью, магазины предлагают нам десятки вариантов красивых расцветок: синие, зеленые, нежно-голубые, розовые, кремовые, лиловые, в клетку, в полоску, в горошек, с птичками, с бабочками, с абстрактными орнаментами. С одной стороны, принт должен вам нравиться, а с другой — не портить вашу фигуру.

Ваша фигура. Важно, чтобы пижамные брюки скрывали ваши недостатки, а не подчеркивали их. Если вы обладательница широких бедер, ваша задача — избегать обтягивающих моделей и моделей с низкой посадкой. Кроме того, вам не подойдут любые крупные принты. Низеньким девушкам лучше носить брюки с вертикальными принтами (полоской или любыми геометрическими). Высоким барышням, как обычно, идет абсолютно все.

Что надеть с пижамными брюками?

1) Однотонную футболку и топ Самый простой вариант — носить пижамные брюки с однотонной футболкой или топом. Используем простую логику: главный акцент образа — это брюки, все остальное — приложение к ним. Пара нейтральных аксессуаров — и можно отправляться на летнюю прогулку!

2) Романтичную блузу или классическую рубашку

Брюки в пижамном стиле превосходно смотрятся со всевозможными блузами и рубашками. Попробуйте сочетать с брюками как классическую белую или голубую рубашку, так и нежные блузы из шифона. Имейте в виду, что образ с романтичной блузой немыслим без босоножек на каблуках, а вот наряд с простой рубашкой можно дополнить лоферами или мокасинами.

3) Принтованный топ или блузу

Стильная идея для тех, кто обожает экспериментировать. Mix & match — давний девиз всех продвинутых модниц. Не бойтесь сочетать принтованные блузы с принтованными брюками: это выглядит свежо и необычно.

4) Длинный пиджак

Пижамные брюки на работу — да или нет? Да! Составляем деловой образ: классический длинный пиджак, однотонный топ, босоножки на шпильках, вместительная сумка и брюки в пижамном стиле. Готово!

5) Кожаную куртку

К чему вообще не подходит кожаная куртка? Пожалуй, только к пышному бальному платью или спортивному костюму (хотя и с этим уже можно поспорить). Так и с пижамными брюками: нет ничего, что могло бы запретить нам носить их с кожанкой. На улице вдруг похолодало — накидывайте кожаную куртку и продолжайте гулять.

6) Свитер или свитшот

Странное, но от этого не менее прекрасное сочетание — теплый свитшот или свитер плюс легкие пижамные брюки. Получается, что носить брюки в пижамном стиле разрешается не только летом, но и теплой весной и ранней осенью. А чтобы не простудиться, меняем босоножки и сандалии на кроссовки и ботильоны.

7) Жакет в пижамном стиле

Хотите отправиться на гламурную вечеринку? Наденьте пижаму! Правда, как вам идея комбинировать пижамные брюки с жакетом точно такого же стиля? Смело, но все же круто. Обязательное условие — туфли на каблуках.

8) Деним

Безусловно, брюки в пижамном стиле нужно носить с денимом. С джинсовкой или даже джинсовой рубашкой — не так важно, просто запомните: деним подходит ко всему.

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