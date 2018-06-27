Живая нить хозяйки Севера

Мастера окружного Дома народного творчества пригласили всех желающих сшить настоящее национальное платье народа ханты. Поучаствовать в смелом эксперименте решила наш корреспондент Ольга Малыгина

Ручная работа

«Эта идея дома творчества пришлась как нельзя кстати, ведь это и моя давняя мечта — сшить себе настоящее национальное платье народа ханты, — рассказывает Ольга. — Я родом из деревни Пашторы Белоярского района, у всех моих родственников была национальная одежда, и мне кое-что досталось от бабушки в наследство, но по размеру было мало. В культуре ханты не принято носить платья выше колен, поэтому мне оставалось только мечтать, что когда-нибудь я своими руками смастерю себе весь комплект».

Одежда хантыйской женщины состоит из нескольких предметов: это ниры — летняя кожаная обувь, веи — традиционные чулки, платье, сверху на которое одевается расшитый и украшенный бисером халат, и последний — штрих — яркий платок, который и защищает, и укрывает, и украшает женщину.

Таким образом, мы видим, что платье, которое предложили научиться шить югорским мастерицам, — это основа всего гардероба. Подобный семинар по традиционной культуре обских угров под названием «Пошив и оформление хантыйского платья: традиции и инновации» — в опыте работы Дома творчества — первый. Его организовали совместно с молодежной организацией обско-угорских народов автономного округа в рамках творческой лаборатории по развитию современных этнофольклорных направлений.

Кто-то, возможно скажет, что такой наряд можно купить, и это так, на ярмарках, приуроченных к национальным праздникам, можно отыскать предметы хантыйского наряда, но, во-первых, это может стоить от 5-10 тысяч, да и удовольствие от ручной работы ни с чем не сравнить.

На практическом занятии мастер, заслуженный учитель Российской Федерации Евдокия Немысова не просто помогает каждой участнице технически справиться с кройкой и шитьем платья, но и рассказывает о секретах использования традиционных и современных материалов, о конкретных технологиях и приемах национального швейного процесса. «Я не знала, что есть определенные виды платьев, которые зависят от сезона, территории, и что они меняются с течением времени, — рассказывает Ольга. — Да, есть определенный устоявшийся канон — по сути, платье шьется из геометрических фигур — квадратов и прямоугольников».

Такая простота кроя связана с тем, что хантыйские женщины обшивали всю семью, которая была обычно многодетной, и долго и фигурно что-то раскраивать не было возможности и времени, да и с ножницами особо не возились. Поэтому брали ткань и просто разрывали по движению нити на куски.

Не быть «белой уткой»

Организаторы признаются, что даже и не надеялись на активный отклик ханты-мансийских хозяек, так как понимали, что предлагают очень необычное занятие — не каждому нужно такое специфическое умение — уметь шить хантыйский наряд. А тем более — его потом носить. Но их опасения оказались напрасными — семинар собрал около десятка желающих, большая часть которых справилась с пошивом платья в отведенные четыре дня. Кроме Евдокии Андреевны, участницам семинара помогала ее дочь Наталья Величко , тоже действующий мастер мастерской «Живая традиция». В их семье — столько рукотворной национальной одежды, а сколько еще подарили жители хантыйских поселений, что Окружной Дом творчества открыл целый музей национального костюма.

«В перспективе хотелось бы повторения такого опыта, — говорит Ольга, которая уже все раскроила и теперь ищет время, чтобы прямо в Доме творчества, на их швейных машинках, завершить работу, — и потом можно будет устроить даже показ модных платьев участников этого семинара».

Когда наряд будет готов, Ольга собирается его надеть на ближайший же праздник. «Когда летом я бываю в Пашторах, например, на День рыбака, там очень многие носят именно национальное платье, и в этот раз я не буду „белой уткой“, — говорит она.