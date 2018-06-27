В Англии продадут с аукциона советские шпионские камеры, замаскированные под обычные предметы

12 июля аукционный дом Aston’s в городе Дадли, Англия, выставит 25 редчайших лотов — коллекцию советских шпионских камер, замаскированных под повседневные предметы и собранных во времена холодной войны.

По признанию консультанта аукциона Тима Голдсмита, «обнаружить так много подобных камер в одном месте крайне необычно». Анонимный источник собирал шпионские советские камеры 30-40 лет. И до недавнего времени обнародование подобной коллекции, где все фотоаппараты в рабочем состоянии, было сравни чуду.

Каждый год аукционный дом выставляет три камеры. В этом году все три лота поразили воображение специалистов.

Среди нескольких экземпляров компании Minox будет выставлена первая, самая миниатюрная и редчайшая Minox Riga. Она была сделана в Риге в период 1938-1943 годов.

Другие лоты аукциона — это камеры, скрытые в чемодане, пачке сигарет, зонте и даже мужской куртке, где объектив прячется за одной из пуговиц, а кнопка спуска находится в кармане.

«Аякс-12» в мужской куртке.

Фотоаппарат «Киев-30», замаскированный под фонарик.

И камера, вшитая в дамскую сумочку.

Всего будет выставлено 16 камер и более десятка шпионских аксессуаров, включая шпионский перископ C-215, который использовали КГБ и восточногерманский Штази, чтобы преодолевать стены и обходить углы. Голдсмит заявил, что оценить эту коллекцию крайне сложно, такие экземпляры продаются по одной или две штуки в год.

Один из своих любимых лотов Голдсмит называет «совершенно нелепым» — это шпионская камера, замаскированная под чехол для камеры. Специалист аукциона долго не мог понять, как она работает. Ему пришлось звонить на Красногорский механический завод , который выпускал «Зенит» . Там ему сказали, что внутри кофра для «Зенит-Е» находится камера «Аякс-12» (Ф-21) размером 77×41×55 миллиметров. Под ремешком расположен едва заметный объектив. Так что можно было носить кофр на плече, придерживая одной рукой, и делать снимки прямо перед собой.

«То есть если вы находились в месте, где запрещено снимать, то охранник, например, подумал бы: «О, он не фотографирует, его камера в чехле»».