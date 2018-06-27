В Англии продадут с аукциона советские шпионские камеры, замаскированные под обычные предметы 

12 июля аукционный дом Aston’s в городе Дадли, Англия, выставит 25 редчайших лотов — коллекцию советских шпионских камер, замаскированных под повседневные предметы и собранных во времена холодной войны.
По признанию консультанта аукциона Тима Голдсмита, «обнаружить так много подобных камер в одном месте крайне необычно». Анонимный источник собирал шпионские советские камеры 30-40 лет. И до недавнего времени обнародование подобной коллекции, где все фотоаппараты в рабочем состоянии, было сравни чуду.
Каждый год аукционный дом выставляет три камеры. В этом году все три лота поразили воображение специалистов.
Источник: Bloomberg
Среди нескольких экземпляров компании Minox будет выставлена первая, самая миниатюрная и редчайшая Minox Riga. Она была сделана в Риге в период 1938-1943 годов.
Другие лоты аукциона — это камеры, скрытые в чемодане, пачке сигарет, зонте и даже мужской куртке, где объектив прячется за одной из пуговиц, а кнопка спуска находится в кармане.
«Аякс-12» в мужской куртке.
Фотоаппарат «Киев-30», замаскированный под фонарик.
И камера, вшитая в дамскую сумочку.
Всего будет выставлено 16 камер и более десятка шпионских аксессуаров, включая шпионский перископ C-215, который использовали КГБ и восточногерманский Штази, чтобы преодолевать стены и обходить углы. Голдсмит заявил, что оценить эту коллекцию крайне сложно, такие экземпляры продаются по одной или две штуки в год.
Один из своих любимых лотов Голдсмит называет «совершенно нелепым» — это шпионская камера, замаскированная под чехол для камеры. Специалист аукциона долго не мог понять, как она работает. Ему пришлось звонить на Красногорский механический завод, который выпускал «Зенит». Там ему сказали, что внутри кофра для «Зенит-Е» находится камера «Аякс-12» (Ф-21) размером 77×41×55 миллиметров. Под ремешком расположен едва заметный объектив. Так что можно было носить кофр на плече, придерживая одной рукой, и делать снимки прямо перед собой.
«То есть если вы находились в месте, где запрещено снимать, то охранник, например, подумал бы: «О, он не фотографирует, его камера в чехле»».