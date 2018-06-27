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Перепутали длину: примеряем самый горячий модный тренд из Instagram
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Перепутали длину: примеряем самый горячий модный тренд из Instagram 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Короткая юбка
Собственно, с короткой юбки все и начиналось, а потом переросло и в длину миди и, о Боже, макси. Но об ужасах потом, а пока пройдемся по классике этого нового жанра, и создадим лук с простой мини и свободной белой рубашкой. Из обуви идеально подойдут кроссовки, мокасины или массивные сандалии.
Джинсовая юбка
Если вы уже успели вернуть в свой гардероб юбку из денима, то вот еще одна идея для аутфита: юбка + рубашка в полоску с мужского плеча, ботильоны или босоножки. В 2007 так точно не носили! И не бойтесь, чт она улице вас будут останавливать и предлагать поправить рубашку — зато точно знаете, что на вас обратили внимание.
Колготки
А это, наверное, идея для грядущего осенне-зимнего сезона. Если такой тренд с юбкой вам придется сильно по душе, то отказывать в удовольствии носить его в холодное время года не придется. Достаточно просто добавить к образу колготки. И пусть они будут очень яркого цвета. А почему нет, собственно?!
Кожаная юбка
Осмелившись проделать со своей одеждой такой трюк, выбирайте модели юбки из кожи или винила. Так вы сделаете образ еще более дерзким и привлекательным. Осенью как раз стиль доминатрикс будет преобладать. Рианне придется подвинуться.
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