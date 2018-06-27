Ливанская актриса решила одеться в стиле Кардашьян. Она подобрала похожие наряды и сэкономила тысячи долларов

Зарубежные звезды давно включили в свой гардероб спандекс, блестящие латексные шорты, сапоги‐ботфорты, огромные солнцезащитные очки, смокинги без бюстгальтера и полностью прозрачные топы. Ким Кардашьян — один из самых «яростных» поклонников такого стиля. 27‐летняя ливанская актриса Агата Эззедин (Agatha Ezzedine) гордится своими похожими на формы Кардашьян «габариты». Она решила примерить на себя стиль звезды и пройтись в похожей одежде по улицам Лондона. Об эксперименте рассказал The Sun.

В то время как 37-летняя Ким Кардашьян имеет целый штат стилистов, личных тренеров и визажистов, «обычная женщина» Агата Эззедин подошла к делу по выбору нарядов самостоятельно.

Она изучила фото Кардашьян в Instagram и пошла по магазинам серии масс-маркет в поисках одежды звезды.

Для своего первого «выхода в свет» в стиле Ким, Агата решила приобрести лайковое красное трико, блестящие леггинсы и облегающие ногу короткие сапожки.

Известно, что сапоги Ким из коллекции yeezy Season 6 ее мужа Канье Уэста стоят 460 евро, Агата нашла похожие за 35. За леггинсы с топом она отдала восемь евро, за сумку и солнцезащитные очки в сумме семь евро. Стоимость данных деталей туалета Кардашьян не озвучена.

«Это слишком кричащий наряд для меня и не то, что я когда-либо носила. Вы не можете пройти по улице не приковывая взгляды других людей. Особенно женщин. Я чувствую себя немного неуютно», — сказала Агата.

Вторым Агата скопировала невероятный космический образ, который Ким примерила на фотосессию в начале этого июня.

На Ким была надета куртка из коллекции ее мужа за 400 евро, Агата приобрела похожу за 25 евро.

«Это одеяние рассмешило людей. Некоторые думают, что я храбрая для того, чтобы носить его, а другие снимают меня на телефоны и говорят, что это самое мерзкое, что они когда-либо видели. Очевидно, что в жаркий солнечный день я никогда не буду носить куртку фугу, я чувствую себя космонавтом», — сказала Агата о втором образе.

Но она отметила, что ей нравится, что это весело и поднимает настроение большинству людей.

Последний наряд в стиле Ким, который примерила Агата был довольно скромным по сравнению с предыдущими. Однако на Кардашьян надето ожерелье за 10 тысяч евро, в то время как Агата купила себе аналогичное всего за два.

Примерив образ в стиле милитари, Агата призналась, что чувствует себя в нем комфортно. Да и народ на улице на нее уже не оглядывался, сказала девушка.

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