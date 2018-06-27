Ещё
Новая коллекция 404 NOT FOUND: фильм «Москва слезам не верит» и стиль 70-х
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция 404 NOT FOUND: фильм «Москва слезам не верит» и стиль 70-х 

Собака.ru 55 минут назад
Фото: Собака.ru
Финалист нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» бренд 404 NOT FOUND выпустил витрину осенне-зимней коллекции, посвященной фильму «Москва слезам не верит» и переосмыслившей стиль 70-х годов. Теперь референсы к картине Владимира Меньшова не образные, а прямые: дизайнер Алена Феликсова нанесла на толстовки и укороченные свитшоты портреты Александры — дочери главной героини и символа прогрессивной молодежи того времени. Их дополняют яркие контрастные логотипы «ошибочной» марки, которая в новом сезоне задается вопросом «Поверит ли Москва слезам сегодня?».
Вещи, выпущенные в лимитированном количестве, с середины июля будут продаваться в универмаге Au Pont Rouge и шоу-руме бренда на Марата, 52. Цены на толстовки, свитшоты и базовые футболки варьируются от 5000 до 12 000 рублей. Кстати, глобализация продаж — не единственное, что изменилось у 404 NOT FOUND с момента показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге: теперь в месте с Аленой над коллекциями работает фэшн-фотограф Антон Рудзат, который недавно занял место креативного директора марки.
Собака.ru: последние новости
Вирджил Абло показал первую мужскую коллекцию для Louis Vuitton Сергей Шнуров, Рената Литвинова и другие герои показывают, как выглядели в школе и университете Смольный планирует превратить Петербург в столицу мировой моды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У жены не осталось подруг, с которыми бы я не…»56
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»163
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь5
Как оральный секс влияет на женскую красоту53
Названы «страшные» последствия отказа от курения58
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение