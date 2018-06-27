Новая коллекция 404 NOT FOUND: фильм «Москва слезам не верит» и стиль 70-х

Финалист нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» бренд 404 NOT FOUND выпустил витрину осенне-зимней коллекции, посвященной фильму «Москва слезам не верит» и переосмыслившей стиль 70-х годов. Теперь референсы к картине Владимира Меньшова не образные, а прямые: дизайнер Алена Феликсова нанесла на толстовки и укороченные свитшоты портреты Александры — дочери главной героини и символа прогрессивной молодежи того времени. Их дополняют яркие контрастные логотипы «ошибочной» марки, которая в новом сезоне задается вопросом «Поверит ли Москва слезам сегодня?».

Вещи, выпущенные в лимитированном количестве, с середины июля будут продаваться в универмаге Au Pont Rouge и шоу-руме бренда на Марата, 52. Цены на толстовки, свитшоты и базовые футболки варьируются от 5000 до 12 000 рублей. Кстати, глобализация продаж — не единственное, что изменилось у 404 NOT FOUND с момента показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге: теперь в месте с Аленой над коллекциями работает фэшн-фотограф Антон Рудзат, который недавно занял место креативного директора марки.