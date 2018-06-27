Гид: 23 магазина с летними распродажами

Сезонные распродажи уже начались: вещи, которые давно хотелось, но не «моглось», теперь продаются по отличным ценам. Мы нашли сумки на века, лимитированные кроссовки, базовые комплекты и хиты стритстайла, за которые стоит побороться как Ребекка Блумвуд.

Babochka

Фэшн-мекка на Невском проспекте выставила на сейл более 4000 предметов: иконическую сумку Sculpture, «толератную» футболку, юбку Walk Of Shame из виниловой кожи и платье-комбинацию как у Оксаны Лаврентьевой . Вещи сбросили в цене практически половину и стали еще лучшими вложениями в гардероб. А чтобы не ехать в место с наибольшей концентрацией туристов зря, весь список и размеры можно посмотреть в интернет-магазине «Бабочки».

Au Pont Rouge

В универмаг у Красного моста стоит идти за категорией «instagramable»: сумкой-книгой от Foliant, диджейским свитшотом от Гоши Рубчинского и туфлями-копытцами от Maison Margiela, которые так старательно косплеит Демна Гвасалия . На последние размеры действует дополнительная скидка в 25%.

Very concept store и Golden Line

В бутиках распродажа стартует сегодня и продлится всего пять дней, поэтому составить шопинг-лист мы бы рекомендовали, не выходя из дома. За лакированным плащом MSGM, дискобольной юбкой Vivetta, тренчем от Александра Рогова и платьем космо-сельчанки от Юры Питенина выстроится гигантская очередь — все вещи (кроме украшений, очков, ремней, наушников и шляп) будут стоить на 30% дешевле.

Bosco Di Ciliegi

«Боско» распродает оставшиеся вещи из капсульных коллекций: выходную футболку от Alberta Feretti, сумку с татуировкой в честь Лагерфельда и хлопковый клатч от Coach — нового резидента бутика в Петербурге. Но мы пойдем на распродажу за обувью: барочными бабушами Etro, кедами-эспадрильями Brooks Brothers и летними шлепанцами Paul Smith — когда еще модели этих брендов будут стоить до 10 000 рублей?

«Кенгуру»

Скидки обрушились и на детские коллекции. Самая масштабная распродажа — в салонах «Кенгуру»: коллекции Fendi, Gucci, Givenchy, Dolce & Gabbana, Кenzo и еще десятков брендов отдают с минусом в 30%. Дабл-дрессингу быть!

Farfetch

На Farfetch распродажа идет уже давно, но сейчас достигла своего апогея: некоторые редкие модели, например, кроссовки Adidas X Raf Simons, рубашка с показа J. W. Anderson на Pitti Uomo и мюли MM6 Maison Margiela для самых практичных (с пластиковым стаканчиком вместо каблука) продаются со скидкой больше 60%. Это редкая возможность купить вещи мировых марок не дороже масс-маркета, а проносить их гораздо дольше — как минимум, до следующих летних акций.

Levi’s Levi’s распродает все — от верхней одежды до мужских трусов, но самые большие скидки коснулись джинсов. Сейчас модели skinny, mom и клеш можно купить в диапазоне от 4000 до 6000 рублей.

Tommy Hilfiger

Если вы давно мечтали о «мотоциклетных» вещах из коллекции Томми Хилфигера и Джиджи Хадид (между прочим, последней!), то сейчас самое время их приобрести: куртки, бомберы, купальники и шопперы с автографом супермодели стоят на 30% дешевле. Но самая классная находка среди уцененного ассортимента — неубиваемые фирменные кроссовки по цене в 5590 рублей. Берем без примерки!

Calvin Klein

Одна из самых щедрых марок на сезонной распродаже — Calvin Klein: она снизила цены не только на бестселлеры (например, брендированное белье или классические джинсы), но и на подиумные вещи 205w39nyc. Куртка из кампейна с Милли Бобби Браун , футболка с портретом молодой Брук Шилдс, кожаные казаки с контрастной отделкой и вещи с архивами из Фонда Энди Уорхола сейчас продаются на несколько тысяч (десятков тысяч!) дешевле.

Strellson

Бутики со швейцарской мужской одеждой Strellson уже готовятся к приезду осенне-зимних коллекций, поэтому весенне-летняя отправилась на сейл — со всем арсеналом пиджаков, поло, брюк и обуви. Скидки от 20 до 50% действуют уже сейчас. «Отдел» и Отдел Island

Братья «Мыльной Белки» — «Отдел» в Лофт-проекте «Этажи» и Отдел Island на Новой Голландии — отдают дождевики E404, куртки The Norht Face, фуфайки Stussy и футболки с «Южным парком» за бесценок. Сейчас в магазинах проходит первый этап распродажи — в июле оставшиеся вещи продолжат терять в цене. 8-store

Магазин российских дизайнеров, тоже обосновавшийся на Новой Голландии, прикрепил красные ценники к кожаным курткам Bats. Укороченные разноцветные модели, которые можно носить с сарафаном, офисными брюками и вечерним платьем, с 1 июля будут стоит не дороже 36 000 рублей. Jana Segetti

Дизайнер из Петербурга Наталья Каптур вычитает из стоимости коллекций 30%: костюмы, платья, юбки и жакеты, которые не раз входили в наши топы лучших покупок сезона, с начала июля продаются по ценам от 5544 до 12 320 рублей. KISSELENKO

Некоторые вещи KISSELENKO тоже отправились на сезонный сейл: фланелевое платье, шелковая куртка, льняная вуаль и жакет из хлопка с шерстью с 5 по 13 июля доступны со скидкой в 30%. Примерить тотал-блэк можно в модном доме на Кирочной, 47. Novaya

Раздел «Распродажа» сайта novayawear.com, где уже есть функциональные зимние вещи для мужчин, 16 июля пополнится летними женскими: синим комбинезоном свободного кроя, легким костюмом с шортами, платьем с вместительными карманами и комплектами в стиле power-dressing. Уцененной одежды будет немного, поэтому советуем выбрать маст-хэв заранее, а купить его можно либо в интернет-магазине, либо в студии бренда на Ораниенбаумской, 27.

Subbota Showroom

В Subbota Showroom тотальной распродажи не предвидится — команда привозит вещи небольшими партиями и считает, что к ней идут не за скидками, а за эксклюзивными предложениями, вещами хорошего качества и правильной атмосферой. Но у шоу-рума все же есть база: например, марка GoldHawk с топами из сорочками из шелка (до 70%) или собственный бренд Subbota Label с идеальными коктейльными платьями (30%).

Etam

Французский бренд Etam, недавно открывший бутик в ТРЦ «Галерея», делит цены на спортивную одежду, домашние халаты, ночные сорочки и базовые боди пополам. А главное — распродает отличное кружевное белье, в том числе из культовой линейки Icone, по ценам от 599 рублей. Undiz

К соседке Etam — марке Undiz — идем за купальниками для грядущего отпуска, вязаными бралеттами и калифорнийскими футболками. На них действует 40%-минус, причем как в оффлайн-магазине, так и на сайте бренда.

Tezenis

Кроме скидок на отдельные модели (кружевные бюстгальтеры или милитари-боксеры) в Tezenis есть специальные предложения: например, пять пар трусов можно купить за 1499 рублей, а пять пар носков — за 299 рублей. Отличное время, чтобы пополнить повседневные запасы без ощутимых потерь для кошелька.

Nevalenki

Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store, недавно открывший точку в «Меге» на Парнасе, уценил обувь на лето и осень. Босоножки со шнуровкой, перфорированные лодочки и носки-кроссовки можно носить уже сейчас, а броги «Иду к мечте» и лоферы с рюшами отложить до экстремальных погодных условий.

Rendez-Vous

Обувь мировых марок ищем у Rendez-Vous — на летние эспадрильи, балетки, кроссовки, босоножки и мюли действуют скидки до 70%. На «сдачу» с покупки можно прихватить кошелек Gerard Henon или кожаные перчатки Agnelle — теперь они стоят около 3000 рублей.