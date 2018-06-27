Старость не помеха: модели старше 60 лет, покорившие весь мир

Модельную карьеру можно построить не только благодаря свежести кожи и молодости. На своем примере данные модели доказывают, что в этом бизнесе можно зарабатывать хорошие деньги даже после выхода на пенсию.

Кармен Делль’Орефиче

В модельный бизнес она пришла в возрасте 14 лет, и даже после 80 женщина не прекращает сниматься. Она хотела уйти из мира моды много раз, но редакторы изданий, с которыми работала звезда, ни фотографы, не имели намерения ее отпускать. Благодаря этому Кармен вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как модель с самой продолжительной карьерой. Дафна Селф

Одна из самых возрастных моделей в мире родилась в 1929 году, а в 21-летнем возрасте она одержала первенство в конкурсе красоты, после чего работала манекенщицей. В то время эта работа не была столь распространенной, к тому же тогда Дафна вышла замуж, решив оставить мир моды. В 1998 муж модели скончался, и, чтобы отвлечься от негативных мыслей, она решила вернуться на подиум. Теперь за день съемок Дафне Селф платят почти $2 тысячи, а ее фото неоднократно мелькали в именитых глянцевых журналах. Внешность женщины поражает публику, поскольку она родила трех детей, не делала пластических операций, но при этом выглядит достаточно молодо для своих лет. Линда Родин

С юных лет Линда Родин работает в модельном бизнесе и успела поработать не только манекенщицей, но и фотографом и стилистом. Однако всемирная известность пришла к ней после участия в рекламе новой коллекции бренда The Row в 2014 году. Сейчас женщина развивает собственную компанию, но не отказывается от съемок. Джеки О’Шонесси

Мало какая актриса с охотой променяет съемочную площадку на подиум, но на это решилась О’Шонесси. При чем это произошло, когда женщине было уже больше 60 лет, и она дважды за неделю столкнулась с модельным агентом. В итоге в 2012 году ее пригласили для съемок в рекламе одежды, а в 2014 звезда прорекламировала сексуальное нижнее белье, что сделало ее знаменитой. Жаклин Мердок

Девушка всегда интересовалась модой, но тяжелое детство в бедной семье в Гарлеме, отсутствие образования и развод не давали ей заниматься любимым делом. Однако даже став солидной дамой, Мердок всегда выходила на улицу с макияжем и на каблуках, и именно в такой день ее заметил блогер Ари Коэн . Он сделал несколько снимков женщины, которые продемонстрировали представителям бренда Lanvin, и те пригласили ее к сотрудничеству. Мари Хелвин

65-летняя британская модель была на пике популярности в 70-х годах прошлого века, но с возрастом она начала отходить от дел. По словам Хелвин, ей надоело ограничивать себя в питании, поэтому заключительным выходом на подиум в ее карьере стала демонстрация нижнего белья компании Agent Provocateur. Кристи Бринкли

Американка поражает своим внешним видом, поскольку в свои 64 года она выглядит молодо и свежо. Девушка начала модельную карьеру в 19 лет и с тех пор она известна как модель бикини, но также задеяна в писательской деятельности, умеет фотографировать, петь и снимается в рекламе. Бринкли отмечает, что свою молодость она продлила благодаря сбалансированному питанию и спорту, но не отрицает, что пользовалась услугами косметологов.]]>