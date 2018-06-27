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Делай как Джиджи: новый тренд — купальники с футболкой
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Делай как Джиджи: новый тренд — купальники с футболкой 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Джиджи Хадид (23), судя по Instagram, сейчас на море. А значит, самое время показывать тело в купальниках, но на этот раз наше внимание привлекла не ее фигура, а прием из 90-х, который использовала модель. Джиджи выложила фото в Instagram, на котором позирует в раздельном купальнике и очень короткой белой футболке. Кажется, ее вдохновили обложки мужских журналов. А может, просто обгорели плечи? В любом случае, нам нравится!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/delaj-kak-dzhidzhi-novyj-trend-kupalniki-s-futbolkoj/
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Женский форум
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