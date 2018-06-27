Дизайнерский бренд одежды VOLIFERT — исключительная красота

Да Винчи Высокой моды — так называют клиенты дома VOLIFERT его создателя и дизайнера Евгения Трефилова . Один из ведущих имиджмейкеров России, придумывающий образы для селебритис и светских львиц, готовящий к теле-эфирам звезд и политиков, выставляющий свои коллекции на главных подиумах страны, создающий костюмы к спектаклям и шоу.

Евгений Трефилов

Открыв собственное ателье, Евгений собрал в одном месте свои творения, которые клиенты марки могут примерить, приобрести или заказать по эксклюзивным меркам. В своих платьях модельер демонстрирует безупречный вкус, который ни раз был отмечен наградами международных конкурсов.

Каждое платье VOLIFERT— это настоящее произведение искусства. Наряды дизайнер щедро осыпает камнями и стразами, создающими ни с чем несравнимое сияние. Идеально подобранные оттенки всегда уникальны, но точно попадают в тренды. В образах бренда каждая женщина сможет почувствовать себя органично и проявить индивидуальность и исключительность. Нередко именно платья VOLIFERT выбирают гостьи самых престижных премий и церемоний.

http://volifert.com/

https://www.instagram.com/volifert.style/