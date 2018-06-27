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В рамках Дней Москвы в Париже прошeл цикл мероприятий по вопросам взаимодействия двух столиц в области моды
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В рамках Дней Москвы в Париже прошeл цикл мероприятий по вопросам взаимодействия двух столиц в области моды 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
В круглом столе приняли участие: руководство Департамента культуры города Москвы, представители профильных университетов столицы и модные бизнес-сообщества Парижа. Среди основных тем встречи: развитие Москвы как модной столицы, московский Музей моды и перспективы представления российских дизайнеров на модных площадках Парижа.
На конференции «Москва-мегаполис будущего» президент Национальной палаты моды Александр Шумский рассказал о моде и креативном потенциале города Москвы.
В рамках встречи московской делегации и руководства Музея моды Парижа «Palais Galliera» принято решение о сотрудничестве между московским и парижским музеями моды, проведены переговоры по обмену выставками. Это важный шаг для установления культурных связей, обмена опытом и сотрудничества Москвы и Парижа в области моды и музейного дела.
Женский форум
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