Ещё
Aikon Automatic: путь к успеху
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aikon Automatic: путь к успеху 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Коллекция Aikon стала наследником стиля и духа Calypso, бестселлера бренда в 1990-х годах. Именно дизайн Calypso определил основные стилистические нюансы и характеристики Aikon: водонепроницаемый корпус, плоское сапфировое стекло в обрамлении характерного ободка с шестью выступами, рельефный логотип на кожаном ремешке и исключительное качество исполнения. Часы дополняет стальной браслет новой конструкции с расположенными в пять рядов звеньями — гибкий и мягкий, он идеально ложится на любое запястье.
Циферблат часов Aikon Automatic оформлен рельефным гильоше. Модель с тремя стрелками украшена узором Clous de Paris. Циферблат размечен накладными метками. Их огранка создает игру света. Не менее выразительно смотрится и окошко даты c полированным обрамлением.
Уровень водонепроницаемости часов Aikon Automatic диаметром 42 мм достигает 200 метров. Модель со стальным корпусом предлагается с циферблатами трех цветов: синего, серебристого и антрацитового. Цветовое оформление гармонирует со стальным браслетом или кожаными ремешками черного, синего или коричневого цвета с интеграрованным логотипом MauriceLacroix. Изящная застежка-бабочка гарантирует оптимальное удобство браслетов и ремешков в использовании.
Модель Aikon AutomaticChronograph отличается еще более ярким дизайном. В корпус диаметром 44 мм установлен механизм хронографа с автоподзаводом. Уровень водонепроницаемости составляет 200 метров благодаря использованию завинчивающихся заводной головки, задней крышки и кнопок. На этапе запуска линии Aikon Automatic компания представляет 5 версий хронографов с циферблатами трех цветов: синим, серебристым и черным. Версия с серебристым циферблатом в актуальном стиле «панда» дополнена контрастными счетчиками синего цвета. Для повышения функциональности часов модель Aikon Automatic оснащена системой быстрой замены браслета EasyChange. Специальный стержень крепления позволяет максимально легко заменять браслет в соответствии с выбранным образом и настроением.
GEO: последние новости
Мороженица BORK
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели российские звезды до пластики4
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра14
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»164
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу7
Женщинам с большой грудью облегчили ночную жизнь8
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение