Aikon Automatic: путь к успеху

Коллекция Aikon стала наследником стиля и духа Calypso, бестселлера бренда в 1990-х годах. Именно дизайн Calypso определил основные стилистические нюансы и характеристики Aikon: водонепроницаемый корпус, плоское сапфировое стекло в обрамлении характерного ободка с шестью выступами, рельефный логотип на кожаном ремешке и исключительное качество исполнения. Часы дополняет стальной браслет новой конструкции с расположенными в пять рядов звеньями — гибкий и мягкий, он идеально ложится на любое запястье.

Циферблат часов Aikon Automatic оформлен рельефным гильоше. Модель с тремя стрелками украшена узором Clous de Paris. Циферблат размечен накладными метками. Их огранка создает игру света. Не менее выразительно смотрится и окошко даты c полированным обрамлением.

Уровень водонепроницаемости часов Aikon Automatic диаметром 42 мм достигает 200 метров. Модель со стальным корпусом предлагается с циферблатами трех цветов: синего, серебристого и антрацитового. Цветовое оформление гармонирует со стальным браслетом или кожаными ремешками черного, синего или коричневого цвета с интеграрованным логотипом MauriceLacroix. Изящная застежка-бабочка гарантирует оптимальное удобство браслетов и ремешков в использовании.

Модель Aikon AutomaticChronograph отличается еще более ярким дизайном. В корпус диаметром 44 мм установлен механизм хронографа с автоподзаводом. Уровень водонепроницаемости составляет 200 метров благодаря использованию завинчивающихся заводной головки, задней крышки и кнопок. На этапе запуска линии Aikon Automatic компания представляет 5 версий хронографов с циферблатами трех цветов: синим, серебристым и черным. Версия с серебристым циферблатом в актуальном стиле «панда» дополнена контрастными счетчиками синего цвета. Для повышения функциональности часов модель Aikon Automatic оснащена системой быстрой замены браслета EasyChange. Специальный стержень крепления позволяет максимально легко заменять браслет в соответствии с выбранным образом и настроением.